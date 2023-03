“Antes muerta que sencilla”, Yailin, expareja de Anuel, dio a luz maquillada y lista para la foto

Dicen que lo más importante a la hora de tener un hijo es que tanto el bebé como la madre logren superar el parto sanos y salvos; sin embargo, para algunas mujeres, como Yailín ‘la más viral’, las prioridades van más allá de salir bien del parto y por eso no ella dudó en prepararlo todo para la llegada de su primogénita, con styling incluido.

La misma cantante dio a conocer los pormenores de su parto en las redes sociales, donde publicó las imágenes del momento en que dio a luz a su primera hija, que junto con su exnovio, el cantante boricua Anuel AA, le dieron por nombre Cattleya, haciendo alusión a este tipo de orquídeas que es considerada como la ‘reina’ de su especie.

Anuel AA y Yailin - Foto: Instagram @anuel

En las imágenes que se publicaron en los perfiles oficiales de los artistas, se ve el momento en que ella está en la mitad del procedimiento y luego cuando logra tener a su bebé en brazos, siempre en compañía del que fue su novio por más de dos años, a quien muchos pensaron escarpia lejos de la rapera al momento del nacimiento de su retoño, sin embargo, la historia fue diferente y, como todo un padre orgulloso, el boricua hizo presencia en la sala de cirugías con la indumentaria apropiada para el momento.

Pero hubo un detalle que sorprendió a todos los seguidores de la pareja y fue lo bien arreglada que estaba Yailin en dichas fotos, pues su rostro se veía perfectamente delineado y pintado por sombras, bases, iluminador y hasta labial, cuando se sabe bien que las mujeres en trabajo de parto casi siempre están con su piel al natural.

Yailin sabía que la atención de los medios y los cibernautas iba a estar encima suyo al momento de traer a su hija al mundo, por eso llamó a su estilista de confianza y le delegó una tarea muy importante, mantenerla visualmente regia mientras pasaba por todo el proceso de dilatación, contracciones y finalmente la cesárea que le fue practicada, que al fin y al cabo termina siendo una cirugía con todos los riesgos que implica una intervención con herida abierta.

Yailin el día de su parto. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal. - Foto: Foto: Instagram @yailinlamasviralreal.

La misma estilista, que en redes sociales aparece como Mich Makeup, confirmó su presencia y trabajo en la artista publicando algunas imágenes de Yailin durante su estadía en la clínica donde tuvo su bebé. Su mensaje le ha dado la vuelta al mundo por lo cómico y absurdo que puede parecer su presencia en dicho momento. “Antes muerta que sencilla, así mismo gente un makeup no makeup para el parto de @yailinlamasviralreal. Muchísimas felicidades por la llegada de Cattleya tan hermosa y llena de vida, Dios bendiga”, se puede leer en el post.

De inmediato miles de cibernautas se volcaron a la sección de comentarios a debatir el uso de maquillaje por parte de la cantante en su parto, con mensajes que dejan a la luz que esta práctica no es tan extraordinaria como se pensaría, aunque también muchas mujeres sí dejaron claro que la apariencia física es en lo último que se piensa cuando se tiene un parto y más si se da de forma natural y no por cesárea.

Foto: Instagram @/yailinlamasviralreal - Foto: Foto: Instagram @/yailinlamasviralreal

“Yo me maquillé para mi cesárea hace 12 años siempre Bella, bendiciones para ellos”, “Con el dolor que yo llegue a mi parto no supe lo que fue ponerme labial bendiciones a las que paren con cesaría”, “Pero eso es solamente para las mujeres que van a dar a luz con cesárea que tienen el parto avisado, porque si pare normal no hay forma de pensar en maquillarse, como yo por ejemplo”, “Bueno amigo yo fui cesárea y me tuve que quitar todo, todo es todo, ni maquillaje, ni cejas, nada, hasta uñas sin esmalte”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.