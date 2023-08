Antonela Roccuzzo tuvo lapsus en vivo; iba a besar a compañero de Messi en pleno partido

Lionel Messi, sin duda alguna, revolucionó el fútbol de Estados Unidos, y rápidamente se convirtió en la máxima figura del Inter de Miami, equipo que no se encontraba en su mejor momento deportivo. Incluso, continúa último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS.

Sin embargo, a la escuadra dirigida por Gerardo la Tata Martino le ha sentado bastante bien la llegada de la estrella argentina y se coronó recientemente como campeona de la Leagues Cup 2023 , y se clasificó a la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup.

“El pase de Messi estará a la altura de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense. Leo vio que no podía simplemente cambiar la cara del fútbol en este país, sino que podía inspirar a la próxima generación, y no hay mejor manera de hacerlo que caminando en nuestra cancha en Miami”, manifestó David Beckham en El Gráfico .

“Vaya momento el que vivió la esposa de Lionel en la Semifinal de la US Open Cup. Antonela Rocuzzo tuvo una pequeña confusión con Jordi Alba y por poco lo besa en la boca”, precisó el diario Marca .

En un video, que se hizo viral rápidamente en Twitter, se puede apreciar el momento exacto en el que la mujer entra al terreno de juego, después de finalizado el encuentro ante el Cincinnati, para felicitar a su esposo, pero para su sorpresa, este no era.

Despiden a aseador colombiano

Luego, añadió: “Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”.