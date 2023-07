Ariadna Gutiérrez recordó, en entrevista, cuando prestigiosa diseñadora la ‘rechazó’ antes de su participación en Miss Universo

“Me sacaron porque no cumplía con la talla que quería la diseñadora; estaba más gordita y no cabía en los vestidos” , indicó.

“Este año me invitaron a la semana a la moda en Milán y me la encontré, ella recordó el evento y yo le dije que me sacó del desfile por gordita y no cabía en los vestidos. La reacción de ella fue que casi se pone a llorar y me pidió perdón, y yo decía mira las vueltas que da la vida”, concluyó.