Así se vería Lady Di hoy, según la inteligencia artificial

La Princesa del Pueblo no se ha escapado de la magia de la tecnología avanzada de hoy para imaginar cómo habría lucido si hubiera asistido en su calidad de madre del heredero al trono del Reino Unido a la coronación del rey Carlos III.

Por estos días en que la realeza británica hace titulares de primera plana en todo el mundo, por la regia ceremonia que acaba de tener lugar en la Abadía de Westminster, es imposible que no se desate la nostalgia por Diana de Gales.

A fin de cuentas, fue la primera esposa del rey coronado, en un cuento de hadas que se distorsionó hasta sumir a la monarquía más prestigiosa del mundo en una de sus peores crisis de imagen.

Pero Diana fue, además, la Princesa del Pueblo, como la bautizó el primer ministro Tony Blair cuando murió, en un trágico accidente, en 1997 en París. En vida, así mismo, fue la mujer más fotografiada del mundo, la más asediada por los paparazzi y, en particular, un ícono supremo de la moda.

Con todos esos créditos en la historia, no es raro que los millones de fans que aún la adoran quieran saber como habría lucido, hoy, a punto de cumplir 62 años. Y no han faltado quienes hayan querido saciar esa curiosidad, así sea jugando con las herramientas que no se contemplaban tan alcance de la mano cuando ella estaba en furor.

La revista Elle, un referente de la moda en todo el planeta, se tomó en serio el asunto y le puso el tema al chatbot o bot conversacional que es noticia por estos días, ChatGPT.

La respuesta ha causado revuelo entre los admiradores de la princesa, quienes sintieron verla volver a la vida, en un retrato que no dista mucho de la imagen con que todavía se le recuerda.

El chat decidió no cambiarle mucho su acostumbrado peinado, siempre corto, con ondas estructuradas, un estilo que hizo de ella, de igual modo, una de las mujeres mejor peinadas del planeta.

De haber sido invitada a la ceremonia de coronación, conceptuó Elle, es probable que hubiera escogido vestir un modelo de Catherine Walker, su diseñadora favorita. En ello no le falta razón a la revista, ya que Walker fue la encargada de moldear su estilo único de princesa británica moderna.

En la imagen creada por el chat, Diana aparece con un vestido rosa y joyas de perlas, pero lo que más ha atraído la atención es su rostro y, en particular, como se imaginó el chatbot el modo en que habría envejecido. A juzgar por lo que se ve, la madre del príncipe William habría sido tratada con cuidado por el tiempo, pues no presenta muchas arrugas, sino las líneas de expresión muy marcadas en la zona de la nariz y la boca, así como un poco de ojeras.

Diana está siendo muy recordada en estos días, a raíz de la coronación de Carlos III.

Un internauta, Raúl Gutiérrez, también hizo acopio de la tecnología para indagar por la imagen de Lady Di hoy y el resultado quizá fue un poco más severo. Diana aparece con muchas más arrugas y con su glamur intacto, ya que escogió de base la célebre foto en que aparece con el vestido Elvis, precisamente diseñado por Walker, a comienzos de la década de los 90.

Contemplando estas imágenes, muchos se preguntan si esa Diana del presente habría sido invitada a la coronación y la respuesta, al decir de los especialistas, es que es lo más posible. No hay que olvidar que era la madre del actual heredero al trono, el príncipe William, y la abuela de su sucesor, el principito George, y el rey Carlos no la sometería a un desaire que pudiera lastimar los sentimientos tanto de ellos como de su otro hijo, Harry.