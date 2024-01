Así suena famoso tema de Diomedes Díaz en francés

Para muchos, la música es lenguaje universal del alma y en el caso de Diomedes Díaz, su legado parece que no tiene límites . Ahora, una artista belga llamada Ambre Zay quedó cautivada por el estilo del rey vallenato y decidió dar a conocer una versión en francés de uno de los temas más reconocidos de este artista.

De Colombia para el mundo

Y precisamente, una de las canciones más conocida es ‘Amarte más no pude’, uno de los temas insignia del álbum Diomedes Díaz en Parranda Vol. 2. Ahora, para sorpresa de muchos, la belga Ambre Zay dio a conocer una nueva versión de este reconocido éxito en francés, hecho que ha causado revuelo entre los seguidores del afamado artista.

Una artista europea con mucha influencia colombiana

Ambre está radicada en Medellín y desde hace algún tiempo se ha hecho muy popular en las redes sociales. Es un artista que ha quedado enamorada de la música colombiana y esta versión en francés de la canción de Diomedes no es la primera que hace inspirándose en un artista colombiano, pues unos meses atrás había compartido por Instagram una interpretación propia de ‘Ya no me duele más’, de Silvestre Dangond.