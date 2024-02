Aura Cristina Geithner habló de las propuestas indecentes que le han hecho, “me ofrecen de todo”

¿Quién no ha quedado suspirando con las curvas de Aura Cristina Geithner ? , si es que desde que se dio a conocer ha cautivado a los colombianos no solo con su talento para la actuación, sino por su evidente belleza.

Recientemente, la actriz aprovechó una entrevista, para hablar de un tema que no había mencionado, como lo es las veces que ha recibido propuestas indecentes, en las que le han llegado a ofrecer “de todo”, como ella misma lo mencionó .

Así lo reveló en una entrevista que concedió al programa de entretenimiento del Canal 1, Lo sé todo , donde aunque no dio muchos detalles de las propuestas que le han hecho, sí mencionó lo que le han llegado a ofrecer por un encuentro con ella, destacando que le han ofrecido carros, casas y hasta grandes sumas de dinero.

“ Me ofrecen de todo, casas, automóviles, dinero, todo por un encuentro, que sé yo ”, confesó la actriz sobre las propuestas indecentes que le han hecho.

¿Sabía que Aura Cristina Geithner tiene OnlyFans?

Ante lo bien que le ha ido con su plataforma de contenido erótico, hace unos meses decidió hablar sin tapujo del tema en el programa ‘Sin Carreta’, mencionando porqué ingresó a Only y hasta el tipo de contenido que realiza.

“Yo soy de las que me actualicé (risas). Ahora soy realmente parte de los contenidos digitales”, empezó comentando la actriz en la entrevista, para después mencionar que su incursión en Only. “Es un trabajo como modelo, en donde se juega con la sensualidad, con el erotismo. Ahí tengo mis usuarios fieles. He estado entre los 1600 y los 2000. A veces más, a veces menos”.