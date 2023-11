¿Bad Bunny, el nuevo rey del pop? El cantante recibe el título que siempre ha pertenecido a Michael Jackson; se desata controversia

¿Nuevo rey del pop?

El intérprete de música urbana no dudó en hablar de la importante que tienen para él sus raíces. “El español es parte de mí, está en mi ADN”, mencionó a la revista el propio Bad Bunny. “Me gusta hablarlo dondequiera que voy, no para forzarlo a la gente, sino porque es quien soy”, dijo.

La revista, sin embargo, espera que este famoso logre un lugar permanente en la música y no sea solo una moda pasajera. “Queda por ver si Bad Bunny tiene el poder de permanencia de décadas como Madonna o Prince”, concluyó.

Pero el nombramiento que equipara a Bad Bunny con Jackson pronto se convirtió en polémica en las redes sociales. “Por favor ¿esto es un chiste? ¿Cómo insultan a Michael Jackson así?”; “Michael Jackson no hizo una carrera de más de 40 años para que vengan con este insulto”; “Lo siento, pero el Rey del pop sigue y seguirá siendo ¡Michael Jackson!”, y “Que blasfemia poner ese apelativo, Rey del pop solo hay uno y está muerto y se llama Michael Jackson, ese man no le lleva ni a la suela del ¡¡King of Pop!!”, fueron algunos comentarios en plataformas como X e Instagram.