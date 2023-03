Bad Bunny protagoniza la primera portada en español de la revista ‘Time’

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los cantantes más destacados y codiciados en el mundo de la industria musical, además de ser uno de lo más influyentes y escuchados en su género, la música urbana o reguetón.

La vida le sigue sonriendo al cantante puertorriqueño, más conocido como el conejo malo; a su lista de triunfos profesionales se suma ser el protagonista de la revista Time, cabe mencionar que es la primera vez que esta publicación saca una portada completamente en español.

En medio de la entrevista, el artista lanzó la siguiente frase que fue escogida por la revista estadounidense para acompañar la fotografía del cantante y que bien describe la filosofía que ha mantenido a lo largo de su carrera. “No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”, esta frase está acompañada con el siguiente titular El Mundo de Bad Bunny.

OAKLAND, CALIFORNIA - 14 DE SEPTIEMBRE: Bad Bunny actúa en el RingCentral Coliseum el 14 de septiembre de 2022 en Oakland, California. (Foto de Steve Jennings/Getty Images) - Foto: Getty Images

El artista habló de su familia, de su gran amor por Puesto Rico y de su participación en el festival Coachella 2023, lugar en donde el artista también hará historia al ser el primer cantante latino en encabezar la lista del cartel de artistas y bandas que se presentarán en dicho evento, el cual se llevará cabo del viernes 14 de abril hasta el domingo 23 del mismo mes.

“Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí”, afirmó.

Bad Bunny actúa en el escenario durante la 65ª entrega de los Premios Grammy 2023 en Crypto.com Arena. Foto: Getty Images - Emma McIntyre. - Foto: Getty Images

En medio de los reconocimientos que ha ganado el artista, se destacan que Un verano sin ti ganó, entre otros premios, el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Además, en diciembre del año 2022 Billboard lo entronó como el artista del año; pese a esto, en medio de la entrevista, el cantante puertorriqueño manifestó que la fama no es algo que él persiga e hizo énfasis en que antes de ser famoso es humano.

“No me importa la fama. No me importa esa presión de la que hablábamos. No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores”, aseguró. “Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito a hacerlo de una manera o a actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano”, agregó.

En medio de su diálogo con la revista aprovechó para hablar de su experiencia en Hollywood donde tuvo el placer de compartir créditos con actores de la talla de Brad Pitt en la cinta Bullet Train. “Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cab**n”, confesó.

Bad Bunny puso a bailar a todo el Crypto.com Arena de Los Ángeles en la apertura de los Grammy 2023. Foto: Getty Images - Kevin Winter. - Foto: Foto: Getty Images - Kevin Winter.

El artista, pese a manifestar que su pasión por la música supera su gusto por el teatro, también habló de las pocas condiciones que se tienen en la ciudad que lo vio nacer: “Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo. Cuando creces donde las condiciones no son las de la ciudad como San Juan, tienes casi todo, teatros y esas cosas”.