Ben Affleck y Matt Damon: furiosos con Trump por usar fragmento de una de sus películas en video de campaña presidencial

La productora fundada por los actores de Hollywood y amigos Matt Damon y Ben Affleck, Artists Equity, no se ahorró ni una palabra para demostrar su enojo frente al uso indebido de imágenes de su más reciente película con fines políticos: “No teníamos conocimiento previo, no consentimos y no respaldamos ni aprobamos que ninguna grabación o audio de la película Air sea reutilizada en la campaña de Trump como publicidad política o para cualquier otro uso”, expresaron en un comunicado.

De esta manera, los artistas criticaron el uso de un monólogo de su última y exitosa película, Air, en un video de campaña publicado por el expresidente estadounidense Donald Trump y de nuevo aspirante republicano a ocupar la Casa Blanca en 2024, que justamente este martes comenzó a protagonizar un histórico juicio por esconder en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, más de 10 mil documentos de uso privado de la Casa Blanca.

Ben Affleck dirige la película y actúa en ella, interpretando con gracia magnética a Phil Knight, fundador de Nike. - Foto: Warner Brothers. / Amazon Studios

La molestia con Trump comenzó el pasado sábado, 10 de junio, cuando el exmandatario publicó un video que rápidamente se viralizó en Estados Unidos con el que también busca recaudar fondos para su campaña en Truth Social, la red social que abrió en 2022 después de que fuera vetado de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube por sus mensajes incendiarios.

Lo que se ve en el video

En la nueva pieza audiovisual de la campaña del ahora candidato de 76 años, que más parece, según sus críticos, una medida desesperada, se ven imágenes y fotos de archivo del expresidente —tanto de su juventud como de su época como presidente de Estados Unidos— mientras se escucha de fondo un inspirador monólogo de Sonny Vaccaro, el personaje que interpreta Matt Damon en Air.

Como se sabe, la película cuenta la historia de los ejecutivos de Nike que convencieron a Michael Jordan para fichar por la marca deportiva; una alianza que alteró el rumbo de la moda en los deportes de alto rendimiento con sus hoy icónicas zapatillas y dio origen a una industria multimillonaria.

“El dinero puede comprarte casi cualquier cosa, pero no puede comprarte la inmortalidad. Eso te lo tienes que ganar. Te voy a mirar a los ojos y contarte el futuro, es una historia americana”, se escucha de fondo con la voz de Damon en su personaje de ficción, claro (Ver video).

Esa es la frase con la que se inicia un video de poco más de dos minutos de duración y en el que todo el tiempo aparece en primer plano la voz del otrora famoso ejecutivo de marketing de Nike tratando de convencer al jugador de la NBA de aceptar el patrocinio con la marca deportiva.

FILE PHOTO: Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump speaks at the North Carolina Republican Party convention in Greensboro, North Carolina, U.S. June 10, 2023. REUTERS/Jonathan Drake/File Photo - Foto: REUTERS

En las imágenes que acompañan el discurso del personaje se ve a Donald Trump en distintos momentos: bajar de un helicóptero, caminar mirando a cámara, ser vitoreado por cientos de personas en los mítines, posar frente a la bandera estadounidense y con las tropas.

Una pieza audiovisual que, pese a la polémica, sigue disponible en la red social del político y que tiene hasta ahora cerca de 80.000 Me gusta.

'Air: La historia detrás del logo' es una película que hilvana de manera interesante varios elementos y puede ser considerada para toda la familia (con solo un par de madrazos desafiantes). - Foto: Warner Brothers. / Amazon Studios

“¿Sabes qué? Una vez te hayan llevado a lo más alto posible, te van a derribar”, dice en otro momento el monólogo. Entonces, acompañando justo esas palabras, aparecen imágenes sobre las noticias de su imputación y los registros policiales en su residencia Mar-a-Lago, así como de cuando Trump llegó a Manhattan para declarar ante la fiscal general de Nueva York por posibles irregularidades en sus negocios.

Un video usado con fines políticos que Damon y Affleck, quien también ejerció de director en Air, no aprueban. “En términos de todos y cada uno de los derechos disponibles para nosotros bajo la ley de propiedad intelectual y derechos de autor de EE. UU., notificamos expresamente que en el caso de cualquier uso de material de Air por parte de la campaña de Trump donde se requiere aprobación o consentimiento, no otorgamos tal consentimiento”, expresaron.

Los ganadores Ben Affleck y Matt Damon celebran sus premios Oscar en el backstage del Academy Awards Show, el 23 de marzo de 1998 en Los Ángeles, California (Foto de Getty Images / Bob Riha, Jr.) - Foto: Getty Images

No es la primera vez que Trump recurre a este tipo de estrategia. Mientras fue presidente, usó imágenes, música y vídeos de la exitosa serie Juego de tronos y la película El caballero oscuro.

El republicano también ha sido señalado en el pasado por poner canciones en eventos políticos sin permiso de sus autores, como Hallelujah y We’re Not Gonna Take It, de Twisted Sister, o I Wont’ Back Down, de Tom Petty. “Los Rolling Stones no han dado permiso a Trump para utilizar sus canciones. De hecho, le hemos pedido que no las utilice más”, le llamó la atención el grupo en 2016.