Jennifer López y Ben Affleck compraron una mansión de 60 millones de dólares

La búsqueda de un nuevo hogar para la pareja de Hollywood fue difícil y llevó más de dos años en completarse, pues tanto Ben Affleck como su esposa Jennifer López son muy quisquillosos a la hora de habitar un espacio que no solo será si “nido de amor”, también vendría siendo el hogar de los mellizos de la diva del Bronx, Emme y Maximillian, y un lugar ocasional para la hija del actor, Violett.

Tal como publica el portal estadounidense TMZ, Ben y Jenn finalmente compraron una mansión de 60 millones de dólares que “cuenta con un cine, sala de vinos, salón de whisky y un spa con peluquería y salón de uñas, sauna y sala de masajes”. También tiene un espacio deportivo de 5,000 pies cuadrados que incluye una cancha cubierta de pickleball, un ring de boxeo y un salón de deportes varios.

US actress Jennifer Lopez and actor Ben Affleck arrive for a special screening of "Marry Me" at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles, February 8, 2022. (Photo by VALERIE MACON / AFP) - Foto: AFP

Ahora, en cuanto a las instalaciones interiores, dicha casa tiene en total 12 habitaciones, 24 baños y 15 chimeneas, que suplen a la perfección las necesidades de la pareja, quienes aman aparecer en público muy acaramelados demostrando su amor, pero también requieren de espacios amplios donde cada uno pueda darle rienda suelta a su propia individualidad.

Se dice que Ben y Jen pagaron $60′850.000 dólares en efectivo y todo el proceso de compra duró tan solo una semana. Esta suma de dinero puede ser una fortuna completa para cualquier mortal y podría darle mucho estatus a la pareja por tener dicha suma a la mano, sin embargo, tanto Ben como Jenn fueron muy afortunados, pues dicha mansión salió a la venta por primera vez en 2018 con un precio al público de $135′000.000, monto que nadie pagó y por eso este año volvió al mercado por $75 millones de dólares.

Por el momento todas las pertenencias de Ben y Jen ya están en la puerta de dicha mansión como si se tratara de una montaña de muebles, cuadros, alfombras y un montón de cajas de mudanza, que un grupo extenso de trabajadores trata rápidamente de acomodar en su interior con las indicaciones precisas de la cantante, quien necesita de un ambiente acogedor para descansar después de una apretada agenda de shows, eventos sociales y horas eternas en los sets de grabación.

Ben y Jenn más enamorados que nunca

El matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López ha sido uno de los más comentados en los últimos meses. En un inicio, la pareja de famosos se dejó ver muy enamorada, lidiando con la presión de los medios y los paparazzis, quienes buscaban conocer detalles de su vida privada. Sin embargo, esto fue cambiando y el semblante de ambos actores se transformó, plasmando gestos de molestia e incomodidad en cada una de las apariciones que hacían en público.

Ben Affleck y Jennifer López en la proyección especial de Los Ángeles de 'Marry Me' el 8 de febrero de 2022 en Los Ángeles, California. - Foto: FilmMagic

De hecho, días atrás, Ben Affleck fue blanco de reacciones y comentarios en redes sociales, debido a un clip que salió a la luz donde se le vio teniendo un supuesto gesto muy grosero y tajante con Jennifer López. En las imágenes se notó la mala actitud que traía el artista, reflejando en su rostro el disgusto y el mal humor por alguna razón.

Esto ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones entre los internautas que, aseguran ver “infeliz” al actor estadounidense junto a JLo, por lo que en muchas ocasiones han señalado que se encuentran atravesando crisis de pareja. Sin embargo, la pareja de famosos fue vista por las calles de Los Ángeles, desmintiendo todo tipo de rumores y dejando claro que Affleck y López se encuentran más enamorados que nunca.

Jennifer López y Ben Affleck - Foto: Getty Images

La pareja de famosos se encontraban muy felices, en compañía de sus hijos. De hecho, en una oportunidad aprovecharon para darse un beso de amor en presencia de los paparazzis. “Se ve que la ama y me encanta verlo así”, “Por fin sonríe, ya ven que, si es feliz con ella”, “Para que dejen de criticarlo y dejen de decir que no está feliz con JLo”, “Ellos hacen una familia hermosa, me encantan”, y “No solo es el mejor con ella, también con sus hijos, me encanta”, fueron algunos de los mensaje que dejaron los cibernautas en las redes sociales.