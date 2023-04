Ben Affleck recibe halagos por hablar con fluidez español, ¿qué dijo?

Sus seguidores no dudaron en reconocer su esfuerzo aplaudiendo cada una de sus palabras dichas en español.

Air: Courting a Legend, es una producción cinematográfica dirigida por el actor Ben Affleck, que cuenta con la participación de Viola Davis, Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans y Chris Tucker. Una historia que relata cómo los negocios y el deporte junto con una estrella del baloncesto, como Michel Jordan, pueden relacionarse.

Aunque la película ha recibido varios comentarios, en los últimos días su director ha dado mucho de qué hablar, luego de que se conociera un video de la cadena radial Ser, donde Affleck en medio de una entrevista sorprende al hablar en español.

De acuerdo con la publicación, el protagonista de Batman, responde en español tras confesar cuál fue la única petición que le hizo el astro del baloncesto, Michael Jordan, para su película (Air):

“La cosa importante a entender es que esta no es la historia de Michael Jordan y también Michael Jordan no aparece en la película. Es tan grande, es tan importante. Es tan magnífico”, dice.

“No hay un actor en el mundo que la audiencia pueda creer cuando ...’Mira es Michael Jordan’ (...) inmediatamente van a pensar todo esto es mierda, es una película de mierda”, agregó. “Tenía que darle a Michael Jordan mi respeto. No fue pagado. No son sus derechos. No tenemos nada de él”, afirmó.

De ahí que contó cuáles eran las cosas más importantes para Jordan de esta historia (película Air) como por ejemplo, la actuación de Viola Davis.

¿Qué dijeron sus seguidores en redes?

La forma como se expresó sorprendió a todos sus seguidores, quienes no dudaron en halagarlo:

“Ejemplo de cómo ganarse el respeto (y público para su proyecto) de la comunidad hispanohablante. Algo que el resto de artistas debería aplicar”, escribió un internauta, mientras que otro afirmó: “Wow, amo a estas celebridades cuando se esfuerzan para hablar otro idioma y no están esperando que nosotros les entendamos. Mis respetos”.

Cabe recordar que el actor y director en una entrevista concedida al canal de música en Youtube, Ultra Fiesta, cuando promocionaba su película The Way Back (2020) calificó el español como “una lengua muy linda y muy bonita. Viví en México por un año cuando tenía 13 años”.

Incluso, en dicho diálogo aseguró que tenía amigos latinos “y tengo oportunidades de practicar mi español, es la alegría de mi vida”.

El actor vivió en México por 1 año. - Foto: Getty Images

Un comentario que recibió -en su momento- otros elogios por parte de sus fans, quienes le escribieron: “Que lindo Ben hablando nuestro idioma. Se nota lo orgulloso que se siente”.

Cabe anotar que su actual esposa, la actriz y cantante Jeniffer López, también es bilingüe, con quien ha sido titular de prensa en diferentes momentos.

Uno de ellos fue en la última gala de los Premios Grammy 2023, que se llevaron a cabo el pasado 5 de febrero, que la pareja llamó la atención en lo que parecía ser un regaño que se viralizó en redes sociales.

Ben Affleck tuvo un momento de alegría en los Grammy al lado del actor Adrien Brody - Foto: getty Images / John Shearer

En la gran mayoría de imágenes y videos que publicaron los fotógrafos y replicaron en las plataformas digitales, se notó que había una constante: Affleck no reía frente a los lentes cuando era registrado al lado de Jennifer López.

Inclusive, la creatividad y el ingenio de los internautas se dio a conocer con memes, donde además se especuló sobre el estado de ánimo de Ben junto a JLo.

Los Premios Grammy tuvieron como invitados a personalidades como Jennifer López y Ben Affleck, una de las parejas del momento - Foto: getty Images / John Shearer

Pues bien, un mes después del evento que premia a lo mejor de la música, el actor estadounidense rompió el silencio en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde aclaró lo que en realidad ocurrió en ese momento.

“Vi (acercarse al presentador de los Grammy, Trevor Noah) y dije: ‘Oh, Dios’”, recordó el famoso. Además, agregó: “Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella (JLo) y dije: ‘Tan pronto como empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentado junto a Trevor’”.

En ese momento, Jennifer le respondió: “Será mejor que no te vayas. Eso es una cosa de marido y mujer”.