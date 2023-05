Jennifer Garner fue vista en los parques de Disney con la hija de J Lo

- Foto: Getty Images for Baby2Baby

- Foto: Getty Images for Baby2Baby

Jennifer Garner es una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a grandes películas como Si tuviera 30, Alias, Electra y Daredevil, siendo esta última cinta la responsable de juntarla con el actor Ben Affleck, para luego terminar casados por trece años y de dicho amor nació una hija, Violett Anne Affleck, quien actualmente vive con la actriz de 51 años.

Jennifer Garner en la 94th Annual Academy Awards en Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images). - Foto: Getty Images

El matrimonio entre los actores terminó por culpa del alcoholismo de Ben y se dice que también habrían sucedido algunas infidelidades por parte del también productor, pero dicha información nunca se confirmó. Lo cierto es que incluso separados, Jennifer ha sido una de las más pendientes y cercanas a Affleck, quien ha tenido una larga y dura desintoxicación para volver a retomar su vida tanto laboral, como personal.

Ben Affleck y su exesposa Jennifer Garner dando un paseo por Los Ángeles, en 2019 - Foto: Bauer-Griffin /GC Images/Getty

Hace pocos años Ben sorprendió al mundo anunciando que su corazón volvía a tener dueña, pero esta vez no se trataba de la actriz, sino de la cantante Jennifer López, con quien Affleck sostuvo un compromiso en los primeros años de la década de los 2000, antes de involucrarse sentimentalmente con Garner. Dicho matrimonio entre Ben y JLo fue uno de los más mediáticos post pandemia y aún hoy mantiene a medio mundo hablando, pues la pareja no se ve tan enamorada y han sido varios los episodios de discordia que han protagonizado.

A Garner se le había visto muy lejana de Ben desde que López está en el panorama, sin embargo, hace pocos días el portal estadounidense TMZ publicó unas imágenes que vuelve a ligar a la actriz con Ben, pero no precisamente porque los hayan visto juntos, todo lo contrario, Garner habría acompañado a su hija a los parque s de Disney junto con otros jóvenes adolescentes entre los que estaba Emme, la hija mayor de López.

Emme Maribel Muñiz en el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show en Miami, Florida. (Photo by Tom Pennington/Getty Images). - Foto: Getty Images

Cabe recordar que luego del matrimonio fallido entre López y Ben, la cantante boricua luego encontró de nuevo el amor con su gran amigo y colega Marc Anthony, con quien estuvo por más de una década y con quien tuvo a sus mellizos Emme y Maximilian, a quienes rara vez muestran en las redes sociales, pero que sí han tenido algunos momentos protagónicos en la industria del entretenimiento.

Uno de estos fue el show de medio tiempo que protagonizó J Lo junto a la cantante colombiana Shakira, donde Emme cantó en vivo en la parte final del performance y acompañó a su madre y a la barranquillera en tarima entonando algunas frases de la canción Born In The USA de Bruce Springsteen, mezclada con la icónica Let’s Get Loud de la puertorriqueña nacida en el Bronx.

Emme aparece en las fotos muy amigable junto a Violett y a Garner, quienes se ven discutiendo sobre qué atracciones visitar y en qué orden se van a sentar en las montañas rusas, icónicas de estos parques considerados los lugares más felices de todo el mundo. Además, se sabe que Emme se reconoce con el género no binario y hace unos años lucía un cabello azul que la desligaba de su imagen femenina.

Esta vez Emme luce un cabello castaño oscuro muy parecido a su color natural con algunos apliques plateados en su capul, muy cómoda al lado de la exesposa del nuevo esposo de su madre, un trabalenguas que al final no importan, pues tanto Garner como le joven disfrutan de compartir momentos juntos, tal como lo dejan ver las fotos paparazzi que ya le están dando al vuelta al mundo.

Por el momento no hay fotos o videos que hayan plasmado un encuentro entre Garner, Affleck y López, pero dado que Emme ya se frecuenta con la actriz, es preciso deducir que esta familia moderna se lleva muy bien.