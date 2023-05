Ben Affleck y JLo más enamorados que nunca: reafirman su amor en público con un tierno beso y ponen fin a rumores de crisis

El matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López ha sido uno de los más comentados en los últimos meses. En un inicio, la pareja de famosos se dejó ver muy enamorada, lidiando con la presión de los medios y los paparazzis, quienes buscaban conocer detalles de su vida privada. Sin embargo, esto fue cambiando y el semblante de ambos actores se transformó, plasmando gestos de molestia e incomodidad en cada una de las apariciones que hacían en público.

De hecho, días atrás, Ben Affleck fue blanco de reacciones y comentarios en redes sociales, debido a un clip que salió a la luz donde se le vio teniendo un supuesto gesto muy grosero y tajante con Jennifer López. En las imágenes se notó la mala actitud que traía el artista, reflejando en su rostro el disgusto y el mal humor por alguna razón.

US actress Jennifer Lopez and actor Ben Affleck arrive for a special screening of "Marry Me" at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles, February 8, 2022. (Photo by VALERIE MACON / AFP) - Foto: AFP

En el post, que se difundió en Twitter, se apreció que el actor caminaba frente a JLo, dirigiéndose a su auto que estaba parqueado. El estadounidense abrió la puerta, esperó a que su pareja entrara y, sin pensarlo dos veces, cerró de una forma brusca y fuerte, azotando esta parte del vehículo.

Lo curioso de todo el asunto fue que, una vez Jennifer López ingresó al carro, Ben Affleck se percató de que lo estaban grabando, por lo que tuvo una reacción particular al mirar fijamente a la persona y levantar su mano con sorpresa e incomodidad. No se entendió el motivo por el que estaba molesto, pero sí se dejó a la vista que los dos famosos estaban atravesando un momento tenso, sin especificar si se trataba por la presencia de la persona que los grababa.

Ben Affleck está cansado de la vida. pic.twitter.com/kQaRFRjgp0 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2023

Esto ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones entre los internautas que, aseguran ver “infeliz” al actor estadounidense junto a JLo, por lo que en muchas ocasiones han señalado que se encuentran atravesando crisis de pareja.

Lo cierto es que, la pareja de famosos fue vista este fin de semana por las calles de Los Ángeles, desmintiendo todo tipo de rumores y dejando claro que Affleck y López se encuentran más enamorados que nunca.

Ben Affleck junto a Jennifer López. - Foto: getty Images / Jhonny Nunez

La pareja de famosos se encontraban muy felices, en compañía de sus hijos. De hecho, en una oportunidad aprovecharon para darse un beso de amor en presencia de los paparazzis.

“Se ve que la ama y me encanta verlo así”, “Por fin sonríe, ya ven que, si es feliz con ella”, “Para que dejen de criticarlo y dejen de decir que no está feliz con JLo”, “Ellos hacen una familia hermosa, me encantan”, y “No solo es el mejor con ella, también con sus hijos, me encanta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.

En fotos: así es la lujosa mansión de Jennifer López y Ben Affleck

El pasado 6 de julio, Jennifer López y Ben Affleck revivieron su romance y finalmente decidieron casarse en Las Vegas, Estados Unidos. La pareja de famosos había estado comprometida en 2002 antes de romper en 2004.

Después de que JLo y Affleck fueran al altar, el paso a seguir era conseguir una mansión que se adaptara a sus expectativas. Sin embargo, la famosa pareja ya encontró una lujosa residencia valorada en 34.5 millones de dólares, según lo informaron medios locales.

Los Premios Grammy tuvieron como invitados a personalidades como Jennifer López y Ben Affleck, una de las parejas del momento - Foto: getty Images / John Shearer

Claramente, la pareja de famosos tuvo que poner en venta sus respectivas viviendas de ‘solteros’, y ahora podrán disfrutar de su lujosa e imponente mansión de 12,000 pies cuadrados donde podrán compartir con sus cinco hijos, producto de relaciones anteriores.

La residencia, que cuenta con siete habitaciones, 13 baños, gimnasio, sala de cine, spa, garaje para seis autos, entre otros; además está ubicada en Sunset Boulevard, en Pacific Palisades.

Se supo que la pareja ya dio un depósito en garantía para comprar una espectacular propiedad que está completamente nueva, contando además con un gimnasio, sala de cine, spa, garaje para seis autos, entre otros atributos que la vuelven envidiable.

De acuerdo con el portal Nueva Mujer, “la diva del Bronx puso a la venta su mansión de Bel-Air en 42.5 millones de dólares, que originalmente iba a ser su casa matrimonial”, pero al parecer las cosas no se dieron y “aparentemente los planes cambiaron y se están mudando al oeste de la ciudad”, informó la revista semanal española Hola.