Britney Spears confiesa cuál es la canción que más le gusta de toda su discografía

Si hay una artista global que da de qué hablar incluso sin sacar música, esa es Britney Spears, quien ha tenido una historia de vida digna de un argumento ficcional de Hollywood, pues tiene todos los ingredientes perfectos para ser digna de un Óscar: drama, problemas familiares, enfermedades mentales, escándalos mediáticos y un esposo sexy y fiel, que a veces es visto como salvador y a veces como villano por parte de los millones de seguidores que acumula la estrella del pop.

En este momento Britney está casi que retirada de la música. Aunque ella nunca ha dicho nada sobre su pausa artística, lleva ya 7 años sin lanzar álbum y los pocos sencillos que le ha mostrado al mundo han sido colaboraciones en las que solo presta su voz y es muy poca la publicidad que ha hecho de su parte, pues ya no se le ve ningún equipo de trabajo alrededor, todo luego de haber sido despojada de su tutela y haber recobrado su libertad y autonomía.

La cantante se mostró irónica al comentar que sigue viva. Foto: Instagram @britneysperas. - Foto: Foto: Instagram @britneysperas.

La cotidianidad de Britney hoy es navegar entre su tiempo de ocio, que invierte en sesiones de “ejercicio” que se basan básicamente en rutinas de baile libre en el que la cantante imita los pasos icónicos que en algún momento brillaron en los escenarios de todo el mundo y jamás se volvieron a ver.

Spears también se ha dedicado a salir de vacaciones, asunto que no pudo hacer de forma autónoma durante los 15 años que su padre, James Spears, tenía el control de su dinero, sus bienes y su agenda, poniéndola a trabajar sin descanso para que siguiera facturando los millones de dólares que recolectaba con sus presentaciones, sus discos y sus apariciones en eventos públicos selectos.

La cantante se muestra desnuda en su cuenta de Instagram. Foto: @britneyspears. - Foto: Foto: @britneyspears.

Pero el común denominador en el diario vivir de Britney hoy es hacer publicaciones sin sentido en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, que activa y desactiva de acuerdo a sus irregulares estados de ánimo, que colmaron la paciencia de sus más de 41,8 millones de seguidores, quienes empezaron a pedirle a la cantante que por favor revelara qué le está sucediendo y ella lo único que hizo fue desactivar la opción de comentarios, para no leer nada que le genere ansiedad o mal genio.

Entre estas publicaciones a veces se le ven desnudos a la cantante, otras veces muestra sus bailes erráticos y sin sentido y en otras ocasiones Spears hace gala de su cuestionable gusto para vestir, que integra conjuntos muy ceñidos que no le favorecen a su figura, muy lejana a la que mostró en algún momento con los clips de canciones como I’m Slave 4 U o Toxic, grandes éxitos de su carrera artística.

Y su repertorio musical también es un tema recurrente en sus post, como sucedió hace pocos días, en donde mostró la canción de toda su discografía que más le gusta y está muy lejos de ser algunos de esos sencillos que le han dado la vuelta al mundo vendiendo millones de discos, como Oops I did it again o Womanizer.

La cantante ha estado muy feliz posando con música de Beyoncé. Foto: Instagram @britneySpears. - Foto: Foto: Instagram @britneySpears.

“Mi canción The Hook Up!!! Nunca fue lanzada como sencillo pero siempre será mi favorita!!!”, escribió Spears en una publicación donde modelaba un vestido negro brillante que dejaba todo su busto al aire. Dicho clip fue borrado minutos después de haber visto la luz y varios medios internacionales como MDZ atribuyen dicha eliminación a una supuesta violación de derechos que habría cometido la cantante, pues aún no queda claro quién tiene los permisos de la propia música de Britney.

Esta canción mencionada por la princesita del pop no fue uno de los sencillos lanzados en su época, pero Britney sí lo incluyó en su gira mundial The Onyx Hotel Tour en 2004.