Camilo revela la prueba reina que confirma que Índigo sí es hija suya

Camilo y su esposa Evaluna conforman una de las parejas más queridas y resonadas de la farándula latina, no solo porque los dos se entienden a la perfección en las tarimas musicales y los dos han mostrado una complicidad innata, sino también porque han demostrado, aún siendo muy jóvenes, una historia de amor digna de una película de Disney de cuento de hadas, en la que los dos encuentran el amor haciendo lo que más les gusta y conforman un hogar con una hermosa bebita.

Es precisamente su hija Índigo quien ha sido un foco tanto de halagos como de críticas para esta pareja de cantantes, todo debido a la crianza que los jóvenes han querido darle a su primogénita, quien tiene un nombre neutro para que sea ella quien en un futuro decida si se identifica finalmente con el género femenino, o por el contrario puede navegar entre el masculino o el no binario.

El nombre de la pequeña no ha sido el único detalle que ha hecho que muchos de los fans del colombiano y la venezolana entre en conflicto y hasta los señales. Han sido varias revelaciones como la alimentación que le han dado a la bebita desde pequeña o el hecho de dejarla explorar libremente por su enorme mansión en Miami, los secretos familiares que han puesto a este par de artistas en el ojo del huracán.

“Demuéstrame que es hija tuya, sin decir que es hija tuya… Dios mío, pero está sucio de verdad verdad”, fueron las palabras del colombiano en su video, en el que él hace gala de la suciedad de los pies de Índigo, que es la misma que él porta la mayoría del tiempo, pues Echeverry es uno de los que más ama caminar sin calzado y así no solo estar más cómodo, sino que también le permite estar más en conexión directa con la madre naturaleza.

Este video ya ha sido reposteado por muchas cuentas de Instagram que siguen la vida de los famosos. En ellas los cibernautas han podido encontrar un espacio para opinar sobre el tema y apoyar o irse en contra del cantante, quien hace poco encantó a toda Latinoamérica con un tour en el que llenó la mayoría de estadios y escenarios donde cantó éxitos como Despeinada, Manos de tijera, Tutu, Vida de rico y Si me dices que sí .

“El mío también mantiene descalzo, la gente sí jode y critica”, “Jajajajajaja el mío parece que fuera a registrarse a la registraduría con huella. Jajajajajaja, le quedan como un carbón”, “Le mostraron los pies, no hagan eso.😂”, “Esos pies tan popochos 😍”, “Mis tres hijos y yo pasamos descalzos por casa todo el día 😂😂😂 igualitos a mí jajajajajaja”, “Ah, ya no es hije 😶”, “En la casa no hay problema, en el pasto en la arena, son defensas; en un aeropuerto o supermercado jamás”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Rastreando Famosos.