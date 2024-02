Camilo sorprendió con picante comentario que dejó en publicación de Evaluna

Según sus declaraciones, Evaluna dio el primer paso cuando también terminó su relación de aquel momento al pedirle su número de WhatsApp. No obstante, la distancia los seguía separando debido a que el colombiano vivía en Bogotá y la venezolana se había radicado en Miami con su familia.

El picante comentario de Camilo en dedicatoria de Evaluna

La más reciente publicación la hizo Evaluna en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de un momento especial de su luna de miel con el padre de su primogénita en una tina jugando con espuma. “Enamorada de ti cada día más. Cómo me gusta celebrar el día del amor todos los días contigo. Te amo, Camilo” , anotó en la descripción.

Tras leer este mensaje, el artista contestó: “Si esa bañera hablara… aajajajaa mentira. Te amo”. Aunque su respuesta fue corta, desató una lluvia de reacciones de usuarios que se mostraron sorprendidos con sus palabras: “Diablos, señorito”, “jajaja, escupí medio almuerzo con este comentario jajaja”, “pero Camiiiiiiiii”, “Camilo, Camiiilooooo, no conocia esa parte tuya. Ok no, que bello amor”, dicen algunos comentarios.