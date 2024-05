‘Campanita’, del ‘Desafío XX’, hizo de todo antes del reality: protagonizó contenido para adultos

Además de esto, ‘Campanita se destaca en la realidad siendo bailarín profesional’, por lo que sus grandes pasos, su particular estilo y forma de ser han logrado que sea uno de los más queridos del reality tanto por sus compañeros como por los televidentes.

¿En qué trabajaba Campanita antes de participar en el ‘Desafío XX’?

Los inicios de Campanita no fueron muy fáciles, pero a pesar de todos los obstáculos que ha tenido en su vida, logró viajar de Cali, su ciudad natal, a Ámsterdam, ciudad en la que ahora tiene y dirige una academia de baile, por lo que se ha convertido en una gran fuente de inspiración para muchos, en especial para los jóvenes, quienes lo toman como ejemplo a seguir, sobre todo quienes tienen aspiraciones artísticas.

View this post on Instagram

Estos fueron los diferentes trabajos que tuvo Campanita

El primer mundo en el que Franck tuvo su primera experiencia laboral fue en la construcción. Lo que tenía que hacer era revolver el cemento que luego era usado en las obras. A pesar de que esto no cumplía sus expectativas, sí le ayudaba a reunir algo de dinero para sus gastos, sin embargo, solamente duró tres o cuatro semanas.

Anuncian estafas a nombre de Campanita, del ‘Desafío XX’

Yura, amiga de ‘Campanita’ y quien le administra las redes sociales mientras él hace parte del formato, salió recientemente a advertir de manera urgente a los seguidores de él que no caigan en esta trampa, por lo que también aclaró cuáles son todas las redes sociales oficiales de Luna.

“[...] en Facebook y en TikTok hay perfiles que dicen ser oficiales pidiendo dinero a ustedes los seguidores. No soy yo @yura_16.20 y menos Campanita. Por favor no hacer caso, ahora mismo es difícil controlar todo lo que están tratando de hacer a nombre de Campanita. Para aclarar, solo estoy manejando Instagram, no tenemos Facebook ni Tiktok”, escribió en una historia de Instagram en la cuenta oficial de Luna.