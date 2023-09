Candidata de Miss Universe Colombia 2023 que causó polémica en redes no entró ni al ‘top’ 15; le sacaron memes

Sin embargo, hubo un detalle bastante particular que se robó la atención de los espectadores de esta edición del reinado, el cual estaba enfocado en una de las candidatas que se presentó representando una de las ciudades más conocidas de Colombia . La concursante fue tendencia en las plataformas digitales, debido a situaciones que protagonizó en estos escenarios.

Se trató de Valeria Giraldo Toro, Miss Universe Medellín, quien causó polémicas en espacios como Twitter por sus publicaciones y opiniones sobre diferentes temas. La paisa no escapó del ‘raye’ de algunas personas, que la criticaban y ofendían constantemente por sus declaraciones con respecto al certamen de belleza.

Valeria Giraldo, además de estar metida en el reinado, aprovechó sus cuentas personales para mostrar un poco de su estilo de vida, sus gustos, los lujos que se daba y los pasos que daba en temas profesionales, tirándole pullas a los detractores de sus contenidos. Pese a su entusiasmo por ocupar un lugar relevante en el concurso, la paisa no conquistó a los jurados ni al público y quedó por fuera del Top 15.

La Miss Universe Medellín Valeria Giraldo Toro no avanzó en la competencia. | Foto: Foto tomada de la cuenta de Twitter @valeriagiraldot

De hecho, la candidata de Medellín fue bastante criticada tras su desfile en traje de gala, pues muchos aseguraron que el vestido “era maluco”, que no le hacía justicia y que no estaba a la altura del de las otras competidoras. La paisa no destacó y, cuando quedó eliminada, fue centro de reacciones entre los usuarios de redes sociales.