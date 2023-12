Carlos Vives destapa lo que vivió Shakira al separarse de Gerard Piqué; “es algo muy duro”

“Me llamó mucho la atención de cuando ella se separa que para la gente, en Europa o en general, ya no valora el matrimonio. Para las mujeres colombianas, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella esté herida porque sí. Es que me di cuenta de eso, hay una sociedad a la que le da igual que uno se case, algo desechable y yo le digo: perdóname, pero para una mujer como Shakira ver el dolor de los niños es algo muy duro”, dijo en entrevista con la emisora Bésame.