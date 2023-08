Carmen Villalobos envió un poderoso mensaje a quienes opinan sobre su peso

A lo largo de su trayectoria en la televisión, la famosa se ha destacado por su participación en diversas producciones como ‘Dora, la celadora’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘El Señor de los Cielos’, ‘Hasta que la plata nos separe’ , entre otras.

“Ustedes no saben lo que este hombre planeó este viaje... lo tuvo en secreto por meses y, ¿les confieso algo? ¡Valió la pena! Es mi primera vez aquí y esta es la primera parada de este viaje sorpresa 😻 ! Te amo mi amor @fredefutbol ❤️❤️❤️❤️😻”, anotó Villalobos en una de sus publicaciones cuando llegaron a Londres.

En otro post aseguró que además de conocer nuevos paisajes, también estaba comiendo mucho y disfrutando cada detalle . “Definitivamente cada lugar que descubrimos nos enamora más 😻”. En medio de este viaje, Carmen Villalobos le dio la bienvenida a sus 40 años y resaltó que no podría estar más agradecida con Dios por recibir esta nueva vuelta al sol explorando otros lugares.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, comenzó diciendo Carmen.