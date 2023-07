¿Embarazada? Las fotos de Carmen Villalobos que desataron ola de rumores

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y dentro del público de habla hispana de Estados Unidos, todo gracias a los roles que ha desempeñado en producciones que han roto fronteras, como la nueva versión de Hasta que la plata no separe y su protagónico en la serie Sin senos sí hay paraíso, con la que consolidó un público amplio en las redes sociales.

Desde hace algunos meses, Carmen asumió un nuevo reto televisivo, pero esta vez los libretos no describían líneas de ninguna mujer ficticia que la barranquillera debía interpretar. La actriz ahora hizo las veces de presentadora del reality gastronómico Top Chef VIP de Telemundo , en el que destacó por su personalidad alegre y su belleza con atuendos muy ceñidos a su figura y que siempre dejaban al aire algún atributo de su cuerpo.

Villalobos siempre mostró en su perfil oficial de Instagram todos los looks con los que participaba en el reality, en el que semana a semana iba saliendo una de las celebridades latinas que luchaban por el codiciado título de Chef VIP. Fue precisamente para la final de este concurso que la actriz decidió usar un vestido muy cabaret, al estilo can can, con una falda asimétrica en volumen, de corta longitud en el frente y una cola larga atrás.