Duelo por el rating: Caracol estrenará nueva temporada de ‘Yo me llamo’; RCN, tras ‘Ana de Nadie’, espera seguir reinando con ‘Tía Alison’

Por su parte, Pipe Bueno regresa a Yo me llamo luego de haber sido jurado en los años 2017 y 2018. “Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”.