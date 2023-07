Revelan quiénes serían los 4 finalistas de ‘MasterChef Celebrity’; uno de ellos causó sorpresa

Varias de las celebridades que ya se fueron de MasterChef eran consideradas como las fuertes del programa, mientras que otras caras continúan, incluso cuando manifestaron no saber nada sobre la alta cocina.

¿Quiénes serían los finalistas?

Mediante una publicación en Instagram, el comunicador no quiso quedarse callado; se puso un delantal y se grabó frente a la pantalla de su teléfono celular para dar, uno por uno, los nombres de los que serían los famosos que sobresalieron en la cocina.

Asimismo, para que no se filtre el ganador, lo que hace la producción es grabar cuatro finales y se revela el nombre victorioso hasta el día en el que se transmite el último capítulo.

“Carolina Acevedo sería una de las cuatro finalistas. Me encanta, ¿será que gana?”, cuestionó el comunicador.

Como se hizo mención anteriormente, el fanático de las novelas de habla hispana recordó que “se graban cuatro finales y no sabe nadie quién es el ganador... Yo ya sabía este chisme hace rato”, concluyó.

“Para mí la mejor es Nela y me encantaría que ganara”; “Ojalá gane Adrián”; “Te odiamos y amamos al mismo tiempo Carlitos”; “Me encanta. Esos serían unos buenos finalistas”; “Este espóiler no me gustó”; “Pues a los cuatro les va muy bien, podría ser cualquiera de ellos”; “No, Carlos, todavía faltan muchos. Hubieses tirado top 10 y semifinalistas primero”, se lee en redes sociales.