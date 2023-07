Claudia Bahamón recibió especial visita en la clínica de uno de sus compañeros de ‘MasterChef’, ¿quién fue?

“🫁 ¿Qué me pasó? En una terapia con el Fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso. Inmediatamente fuimos a urgencias ”, relató la opita en su cuenta oficial de Instagram.

“Cuando supe que mi pulmón 🫁 había colapsado en casi un 80 % luego de este terrible error médico, alguien acá en el hospital ayer me dijo que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear. Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar… El día que regrese a el fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque ¡¡¡nada me queda grande!!! Mejor dicho: ¡a Terapia a full y al mar!”, escribió Claudia en su cuenta oficial de Instagram.