Esta es la canción a la que Karol G le dijo “no” porque habla de fumar marihuana

Pero, ¿Por qué Karol G no quiso participar en Sin pijama? El problema para Karol con la canción fue su letra, en la que hay frases como “soy una perra en la cama” y “fumamos marihuana”. “Yo llamé a Becky y le dije: no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos. Yo le dije: ‘yo la verdad yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender’”, relató la paisa en una entrevista radial, dejando claro que no se veía contestando preguntas de la prensa como “¿Karol, tu fumas marihuana?”.