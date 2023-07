“Soy prima de Amparo Grisales”, modelo colombiana; asegura ser familiar ‘perdida’ de la reconocida actriz

10 cosas que no sabian sobre mi 💕Soy prima de Amparo Grisales 💕Probablemente seamos hermanos 💕Mi primer video musical no me lo pagaron 💕Me opere para no tener hijos 💕No uso stikers en whatsaap 💕Tengo un talento lara organizar 💕El cerebro me funciona mejor de noche 💕Odio la rutina 💕No soy una persona de mascotas