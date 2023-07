‘Yo me llamo’ regresa a las pantallas de los colombianos y esta es la fecha de estreno

Y añadió: “Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”.

Por su parte, el maestro César Escola afirmó que “En esta nueva temporada los televidentes verán talento como nunca han visto. Cada vez que hacemos Yo me llamo pensamos: ¿será que encontraremos participantes talentosos como la temporada pasada? y la respuesta es: ¡sí! Cada vez los participantes se preparan más para ser el doble de su artista preferido. Tengo claro que daré un no rotundo cuando vea que la imitación cae en la parodia y desdibuja la esencia del artista original”.

En estos días la jurado de ‘Yo me llamo’ se mostró molesta por cuenta de las burlas que ha recibido en las redes sociales asociadas con su edad. La llamada diva de Colombia le respondió a aquellos que se burlan de los supuestos años de ella. “Gracias, Mauricio, por tus palabras. Esa gente me da pena. Pobres de mente y de espíritu. Gracias a Dios la estupidez humana no me toca. Te abrazo”, estas palabras vinieron después de que uno de sus fans la defendiera del bullying en las redes sociales.