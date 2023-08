Carolina Cruz confesó que tiene curiosa obsesión y varios fanáticos se sintieron identificados

“A ver, a mí no me gusta mucho hablar de este tema, de hecho, nunca me habían hecho así la pregunta como tan puntual. Pero sí”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

“En una época de mi vida en la que me pasó una situación bastante compleja, complicada y difícil de llevar y asumir, sufrí como…no sé, era una depresión mezclada con ansiedad y mi gran amiga Carolina Cruz me recomendó a Santiago Rojas y la verdad es que me ayudó muchísimo. Me hicieron unas terapias, me mandaron unas goticas y me funcionó, me ayudó mucho”.