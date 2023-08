Ana Karina Soto habló sobre dura etapa que atravesó y se destapó sobre Carolina Cruz: “Bastante difícil de manejar”

Ana Karina Soto se convirtió en una de las presentadoras de entretenimiento más conocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en los medios de comunicación desde que participó en Protagonistas de Novela. Su trabajo la catapultó a la fama nacional, ganándose el cariño y aprecio de miles de televidentes, quienes aplauden su talento frente a las cámaras.

Ana Karina Soto, presentadora de "Buen día, Colombia". | Foto: Instagram

Su paso por distintos formatos le ayudó a darse a conocer entre el público colombiano, al punto de que miles de curiosos se interesaron por saber detalles de su vida, sus proyectos personales y el matrimonio que sostiene en la actualidad con Alejandro Aguilar, recordado actor por su trabajo en producciones como El páramo, El Chapo, Amalia y Silencio en el paraíso.

En esta ocasión, Ana Karina Soto llamó la atención de los curiosos con una inesperada dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta oficial de Instagram, donde le abrió la puerta a los curiosos para indagar sobre diferentes temas. La presentadora de Buen día, Colombia respondió varias interrogantes, mostrando su lado más sincero y genuino.

La presentadora cautivó con su talento en la televisión. | Foto: Foto: Instagram @karylamas

Según se pudo detallar, una persona recurrió a esta famosa casilla de la actividad para lanzarle una particular pregunta a la comunicadora sobre su vida personal. El tema que salió a flote fue el de la ansiedad y las crisis que se presentan por este trastorno.

“¿Alguna vez has tenido ansiedad o crisis de ansiedad?”, preguntó una persona en la dinámica.

Ana Karina Soto se mostró muy seria y fue clara en que no le gustaba hablar mucho de este tema, precisamente por aquellos que lidiaban con esto de forma compleja. La integrante de RCN apuntó que nunca le habían hecho una interrogante tan puntual, pero aprovecharía para sincerarse al respecto.

“A ver, a mí no me gusta mucho hablar de este tema, de hecho, nunca me habían hecho así la pregunta como tan puntual. Pero sí”, dijo al inicio del contenido.

Presentadora y abogada colombiana. | Foto: Instagram: @karylamas

No obstante, la presentadora de entretenimiento quiso hablar de una faceta de su pasado y recordó el papel fundamental que tuvo Carolina Cruz en su vida, salvándola de una crisis personal que la inundaba. Allí se destapó y le agradeció a la vallecaucana, con quien sostiene una amistad desde hace varios años.

“En una época de mi vida en la que me pasó una situación bastante compleja, complicada y difícil de llevar y asumir sufrí como…no sé, era una depresión mezclada con ansiedad y mi gran amiga Carolina Cruz me recomendó a Santiago Rojas y la verdad es que me ayudó muchísimo. Me hicieron unas terapias, me mandaron unas goticas y me funcionó, me ayudó mucho”, concluyó.

Ana Karina Soto se sinceró sobre si es celosa

La colombiana, en una dinámica de preguntas y respuestas, habló sobre este tema e indicó que no era celosa, y tampoco su pareja le daba motivos para serlo, por lo que sabía que existía mucha confianza y respeto entre ambos.

De igual manera, sí fue clara en que esto no la volvía “boba o dormida”, ya que siempre estaba atenta y en la jugada por cualquier situación que se presentara en su vínculo sentimental.

Ana Karina Soto reveló si es celosa o no. | Foto: Instagram @karylamas

“Me encanta que me hagan esta pregunta. Yo creo que no soy celosa, yo creo que no. Alejandro sabe que no, gracias a Dios tampoco Alejandro me da motivos. Pero tampoco es que sea boba o dormida, no señores, yo estoy siempre en la jugada”, dijo la celebridad en un clip.

Para finalizar, Ana Karina Soto mencionó que suele recibir muchos mensajes elogiando a su familia y la relación amorosa que tiene con Aguilar, por lo que quería dedicar unas palabras de agradecimiento y transparencia, señalando que no era fácil y que todos los días se trabajaba en el amor, el respeto y la confianza.

“Me han hecho muchos comentarios sobre mi familia, mi hogar. De verdad, muchas gracias. Escogí este porque reúne todo lo que me han dicho en términos generales. Yo creo que no es fácil llevar una relación y hay que tener claro que para poder tener un cómplice, novio o marido, tiene que haber confianza, amor, respeto y admiración…eso nos ha mantenido a Alejandro y a mí durante estos 12 años juntos, Dante tiene 6 y nuestro propósito es poder seguir alimentando la relación y la familia para llegar a viejitos”, expresó.