Ana Karina Soto terminó en el piso en pleno programa de ‘Buen día, Colombia’; desató risas y ‘burlas’ en el set

Aunque muchos pensaron que era una especie de teatro de la presentadora, tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial, pues sufrió una fractura en un dedo de su pie. Pues bien, ahora sufrió otro pequeño accidente, pero por suerte no pasó a mayores y todo fue para risas entre sus compañeros de set y los televidentes .

Ana Karina y Andrés López se montaron en vivo en una patineta y las cosas no terminaron como lo esperaban, pues terminaron en el piso. Esto se dio mientras una de las invitadas estaba explicando algunas técnicas sobre el ‘skateboarding’, deporte que estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

Ana Karina Soto no pudo evitar su caída en vivo pic.twitter.com/mE79pMYWj3

Una inesperada noticia

De acuerdo con lo que se pudo ver en el reciente capítulo, Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, Andrés López, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Luz Dary Cogollo, chef del programa , fueron ubicados en el set frente a las cámaras y recibieron una pregunta al aire. Cada uno tuvo que responder si tenía algo que contar, pero todos, excepto Bergonzi, aseguraron que no.

Los lentes de las cámaras se giraron y enfocaron a la pequeña niña, quien entró al set con unos globos y una particular prenda con un mensaje plasmado. Violeta Bergonzi la alzó y la acercó a sus compañeros, quienes se percataron que decía: “Seré hermana mayor y ustedes, tíos”.

Ana Karina Soto fue la primera en entender la situación y no ocultó la felicidad al saber que su compañera y amiga estaba embarazada por segunda vez: “¡Mari$#, está embarazada... ahí dice: ‘Seré hermana mayor y ustedes serán tíos’”.

La conductora del programa no aguantó y se fue a abrazar a su colega, demostrándole la felicidad por esta noticia que estaba compartiendo de forma oficial. La voz del control acompañó este momento y afirmó que era la sorpresa que les tenía a todos los integrantes.

Violeta Bergonzi comentó a sus amigos que se había enterado hace poco de la noticia y tenía aproximadamente 12 semanas. Orlando Liñán no evitó soltar un chiste sobre un viaje que realizó su allegada a Cartagena semanas atrás, haciendo alusión a que todo había ocurrido ahí.

La periodista no dudó en dar unas palabras y comentar la ilusión que tenía de ser mamá por segunda vez, buscando darle un hermanito o hermanita a Alicia. La comunicadora explicó cuál era su deseo de volver a esperar un bebé y se sinceró al respecto.

“Muchas gracias por este espacio para poderles compartir esta noticia, tenía mucha emoción de poderles contar… Tenía mucha ilusión de poderle dar un hermanito a Alicia. No son más, no se vayan a asustar, solo quiero 2 bendiciones… Quiero que Alicia pueda compartir su vida al lado de alguien que sea su cómplice, de su amigo, como lo es mi hermana para mí. Y todos los que tienen hermanos me entenderán”, dijo.