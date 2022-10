Ana Karina Soto reveló su nuevo amor; ¿y su esposo?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas del país y también una de las más queridas. Con décadas de trayectoria en la televisión nacional, esta mujer ha logrado ganarse el corazón de muchas personas.

Incluso, gracias a ser tan popular, la presentadora se sintió con la seguridad de pedirle hace poco ayuda a sus fanáticos por un problema mientras solicitaba un crédito: “La verdad necesito saber si ustedes conocen a alguien que trabaje en esta empresa (...). No tengo ni idea, de verdad, de dónde sale ese reporte o quién me está reportando; si fue que alguien a nombre mío hizo algunos pedidos, algunas compras, qué sé yo... no tengo ni idea”, expresó Ana.

El nuevo amor de Ana Karina Soto que la tiene suspirando en las redes

Ana Karina Soto ha formado una hermosa y envidiable familia al lado de su esposo, el actor Alejandro Aguilar, y su hijo Dante, de seis años de edad. Sin embargo, la familia se creció, pues hace poco llegó un nuevo integrante que tiene feliz a la presentadora, este es un pequeño perro que parece ser se raza husky y se llama Valkiria.

“Nuestras tardes con Valkiria cargadas de ‘amorch’. ¿Quién como nosotros que estamos tragados de Valkiria?”, escribió Ana Karina en una serie de fotos en las que sujeta con cariño a su mascota.

Y es que ya es común que muchas personalidades de la farándula nacional decidan tener mascotas porque afirman que estas le dan otro sentido a su hogar y llena de alegría sus vidas. En este sentido, dos de los más grandes ejemplos son los casos de Yeferson Cossio, quien ha rescatado una gran cantidad de animales y los volvió sus acompañantes. Y el otro caso es el de Greeicy Rendón y Mike Bahí, que, en su gran casa, tienen varios perros.

Periodista a la que le robaron el celular también fue suplantada en WhatsApp

Hace un par de días, Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol, contó a través de sus redes sociales que había sido víctima de hurto a mano armada en la ciudad de Medellín, esto luego del concierto de Daddy Yankee. La mujer relató que después de haber concluido la presentación del artista, decidieron junto a sus amigas irse caminando hasta su lugar de destino; sin embargo, asegura que esta fue una mala decisión.

Mientras se dirigían hacia su siguiente parada luego del evento musical, fueron abordadas por dos ladrones que se transportaban en una moto; uno de ellos les apuntó con un arma y les pidió sus pertenencias. Si bien eran diez mujeres, los delincuentes estaban armados, por lo que las víctimas no pusieron ninguna resistencia.

Entre las cosas que se llevaron estaba el celular de la periodista, el cual pudo recuperar, gracias a que lo rastreó. Aunque no pasó a mayores y no perdió su teléfono, la mujer confesó que fue un momento de mucha angustia, y que junto a sus amigas temieron por su vida.

“Fue un momento bien difícil, miedoso y de mucho llanto. Pensamos, en algún momento, que nos iban a disparar. Fue horrible”, aseguró. Además, aprovechó su relato para aconsejar a sus seguidores que, en caso de ser asaltados, era preferible entregar las pertenencias y no poner en riesgo la vida.

Además, se destaca que la periodista confesó que luego del robo los ladrones se hicieron pasar por ella en WhatsApp. “El celular estaba bloqueado, pero a pesar de eso a los cinco minutos del hurto el ladrón estaba adentro de mi WhatsApp hablándoles a todos mis contactos”, dijo.