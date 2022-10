Karol G se destapa y revela crudos indicios sobre su carrera artística; ¿se retira?

Karol G definitivamente no necesita carta de presentación, ya que la Bichota ha tenido un gran año a nivel profesional y de crecimiento personal. Además de sus nuevos éxitos musicales y giras mundiales, la cantante hizo un cambio radical en su aspecto físico, pues dejó su cabellera azul por una roja.

Adicionalmente, este año realizó dos tours con los que literalmente dejó sin palabras a todos sus seguidores, Bichota tour y Strip Love Tour. Sin embargo, durante uno de sus últimos ‘shows’, hizo un anuncio que entristeció a todos.

Karol G tomó drástica decisión sobre su carrera y sus ‘fans’ quedaron tristes

Strip Love Tour está a punto de terminar la increíble gira de la colombiana por Estados Unidos y, justamente en medio de uno de los conciertos, la cantante detuvo el show para hablar con su público después de ver el cartel de una fanática que le decía que había ido a todas sus presentaciones. Allí fue donde aprovechó para hacer un importante anuncio.

La Bichota le dijo: “tengo un concierto, que es el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo, por fa, para que me ayuden”.

Después hizo el importante anuncio: “resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira, lo decidí”. Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en sus seguidores, pues les entristeció saber que no habrá muchos shows en vivo en 2023 de Karol G.

En este sentido, muchos seguidores de la reconocida artista cafetera temen que esta tome la decisión final de retirarse de la música. Aunque sería muy pronto, algunas personas manifiestan que la carga laboral que tiene la cantante le estaría causando serios niveles de estrés.

J Balvin es uno de los invitados al Mundial Qatar 2022

J Balvin, uno de los mayores exponentes de la música latina urbana, será una de las estrellas invitadas al evento de fútbol más importante del mundo, el Mundial de Qatar 2022, que vivirá un desarrollo atípico, porque se llevará a cabo en una época del año poco común, ya que normalmente se celebraba entre junio y julio.

El cantante de música urbana llevará su música y se presentará en una de las seis noches de espectáculos musicales en el Doha Golf Club: el 24 de noviembre estará a cargo del colombiano. El talento cafetero sigue así pisando con fuerza en suelo internacional.

Y es que a pesar de que Colombia no clasificó al campeonato que reúne a las 32 mejores selecciones a nivel mundial, una parte de la cultura que representa a todos los nacionales sí dirá presente en Qatar. J Balvin, quizás uno de los mejores artistas en su género, brillará con la bandera de su país en Oriente Medio.

En este sentido, el cantante hará exposición de sus temas mientras se desarrolla el Mundial, por lo cual es necesario destacar que, como es común, habrá un ‘show’ musical en la apertura del torneo y este estará a cargo de la agrupación Black Eyed Peas.

Sin embargo, una de las noticias que todo el mundo espera que se confirme es la presencia de la también artista colombiana Shakira en la inauguración del campeonato. Es oportuno señalar que la expareja del jugador de fútbol Gerard Piqué es catalogada como la “reina de los mundiales”, dado que ha dicho presente en tres citas de esta categoría.