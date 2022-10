¿No le gustó? Sorprendente reacción de una madre al tatuaje de su hijo en honor a ella

En las redes sociales se puede subir todo tipo de contenido, hay quienes optan por contar sus historias, otros por dar a conocer lugares para viajar y personas que les gusta compartir las experiencias de su día a día. Ese fue el caso de un joven que decidió hacerse un tatuaje en honor a su mamá, pero que no recibió el agradecimiento que esperaba.

Cabe resaltar que la plataforma TikTok es una de las más usadas por los internautas y donde a diario se comparten miles de videos de todo tipo, graciosos, tristes, de mascotas, de personajes públicos y muchos más. Subir contenido a esta red puede significar que en algún momento este se vuelva viral y que llegue a millones de personas.

Esto fue lo que pasó con este joven que quiso hacer honor a su mamá, pero ella no aplaudió su hazaña de hacerse un tatuaje y dijo que nunca le hacían caso. En el video él le dice: “mira lo que dice”, se observa que la mujer se tapa la cara cuando su hijo le muestra el brazo con la frase y, luego empieza a decirle: “No me importa lo que eso diga. No me importa, te dije que no quería”.

¿Qué más pasa en el video?

La madre del joven empezó a darle bofetadas y se puede ver que le molestó mucho que su hijo desobedeciera lo que le había dicho. Tanto así que decidió entrar a la casa para buscar una correa.

Cuando sale con el objeto en la mano, se escucha diciendo: “ven para acá, es que yo no estaba jugando. Ven para acá, Roberto. Yo les dije que no quería. Me va a dar un infarto si no me haces caso. Yo les dije que no, es que no me respetan”.

Esta publicación ya tiene más de 2,6 millones de visualizaciones y muchos de los internautas dijeron que esperaban la segunda parte para saber qué había pasado con Roberto y su mamá.

El video también generó algunos comentarios que dicen que la violencia no es el camino para corregir a los hijos, mientras que otros aseguraron que así era como se hacía antes. “Ella es mamá y es mexicana... Porque creen que los mexicanos somos chingones”; “Mi hija tiene 15, ya me pidió permiso, le dije que sí, a los 18 yo misma la voy a acompañar. Que mejor que uno sepa lo que hacen, y tengan precauciones”.

Más comentarios relacionados con la publicación decían: “No por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”, “Qué miedo la reacción de la señora, mi mamá me decía que me quitaría el pedazo si me tatuaba, años después hemos aquí con 3 tatuajes”.

Los videos en las redes sociales

Muchos influencers decidieron enfocarse netamente en este trabajo, pues las ganancias que se pueden tener en un mes son bastante altas. Además, según la cantidad de seguidores, existen marcas y compañías que buscan al creador de contenido para cerrar contratos millonarios.

Uno de esos casos es La Liendra, un conocido influencer paisa que dio a conocer que sus ganancias mensuales las obtiene de sus redes sociales y los paquetes que ofrece para hacer publicidad. Mauricio Gómez compartió que tuvo un mes donde más recibió dinero de crear contenido, la cifra fue 8 mil millones de pesos.

También al conocerse el regreso de JuanDa, se viralizó un video analizando lo que este personaje puede generar con su contenido, ya que ha sido el segundo con un Instagram Live más visto en todo el mundo por encima de la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo.