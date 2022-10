Impresionante video: una mujer hacía reto viral de TiktTok y se cortó la cara

¿Hasta qué punto llega una práctica peligrosa para cumplir retos de la plataforma de videos TikTok, y así conseguir seguidores y reproducciones? Recientemente un video que se ha vuelto viral llamó la atención y sorprendió a muchos de los usuarios en las redes sociales.

Hace algunas semanas empezó a circular un “challenge” extraño, muy popular en Tiktok por esta época de Halloween, llamado “Chop chop Slide”, que consiste básicamente actuar como si estuviera apuñalando a alguien mientras suena una canción del dúo de Hip Hop Insane Clown Posse.

Pues bien, una joven que se hace llamar Haleigh Dawn en la plataforma decidió cumplir el peligroso reto con un cuchillo, sin percatarse de los riesgos que podría sufrir si lo ejecutaba y, como era de esperarse, terminó cortándose el rostro.

En el video se ve cuando la mujer empieza a jugar con un cuchillo de carnicero; lo sacude varias veces como si estuviera apuñaleando, como si se tratara de una asesina serial y, para el infortunio de ella, terminó cortándose el rostro justo arriba de su ceja izquierda.

Al ver la cantidad de sangre que le empezó a salir tras la cortada, la joven se asusta y trata de frenar el sangrado haciendo presión con las manos en la herida. Sin embargo, lo único que cesó fue la grabación.

Sin duda, los comentarios y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Las armas son estúpidas en manos de los peligrosos”, “Suerte que fue un cuchillo y no una bazuca”, “Ya no va a ser necesario un asteroide” y “La Novia De Chuky Remake”, fueron algunos de los comentarios.

“Me tatuó en el lugar equivocado”

En TikTok, una joven llamada Wilma Hägglund, decidió seguir el consejo de la modelo Kendall Jenner, quien dijo en una entrevista con The Ellen DeGeneres Show que un tatuaje en el labio inferior era, supuestamente, un buen punto para realizarse un tatuaje porque “era un símbolo de rebeldía” , pero las cosas no salieron como esperaba y así lo hizo saber en medio de lágrimas.

La joven decidió tatuarse también en sus labios la misma palabra que Jenner: ‘Meow’, que es como escriben los angloparlantes el maullido de los gatos (‘Miau’, en español).

En un video publicado en TikTok se observa a la mujer gritar y llorar al ver su labio inferior con el tatuaje que, aunque se lee lo mismo, no quedó igual que el de Jenner.

“Me tatuó en el lugar equivocado de mi boca”, describió junto al video en TikTok.

Tras lo ocurrido, algunos cibernautas no dudaron en reaccionar: “¿Pero ella no se da cuenta en el proceso, que se lo está haciendo fuera y no dentro? (...) ¿Por qué se hizo eso? (...) A puro labial rojo ahora (...) Kendall estaría muy orgullosa ajjajajajjaja (...) ¿Qué, fue una apuesta? (...) Y no se entera de que la están tatuando por fuera y no por dentro?? y pagó el tatuaje después de eso??”.

“No nací para trabajar”

Las redes sociales se han vuelto el lugar en donde las personas canalizan sus sentimientos e incluso revelan sus más profundos deseos. Un video compartido por la tik toker argentina Nahir Lorenzetti se ha hecho rápidamente viral, luego de que la joven le hiciera una curiosa petición a sus seguidores.

Entre lágrimas, otra joven se grabó pidiendo que alguien la mantenga, ya que a ella no le gusta trabajar. La joven, de 33 años de edad, mencionó que ella nació para otra cosa y que no pediría este tipo de cosas si no se tratase de un asunto de vida o muerte.

“‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”.

El video llamó la atención de los usuarios; y es por esto, que en pocas horas se viralizó superando las ocho millones de visualizaciones y como era de esperarse, las personas reaccionaron de mil maneras. Algunos optaron por brindarle su apoyo a la joven, mientras que otros se le burlaron y hasta la llamaron fantasiosa e incluso algunos se atrevieron a preguntarle si hablaba en serio o si se traba de una broma.