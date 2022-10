TikTok de los ‘outfits de alumnos de la Javeriana’ genera todo tipo de comentarios en redes sociales

En la tarde de este jueves 6 de octubre se hizo viral un video muy particular en el que varios jóvenes estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá van diciendo uno a uno el costo de las prendas que están vistiendo.

En la red social TikTok, un usuario publicó hace dos días el curioso video que se viralizó y es tendencia en Twitter, donde los usuarios han dejado un sinnúmero de críticas y comentarios respecto al comportamiento registrado en el post.

Uno a uno, los estudiantes que aparecen en el video pasaron frente a la cámara dando el valor de cada una de sus prendas y accesorios, como manillas, cadenas o pulseras. Al final de cada presentación, el titular de la cuenta pone el valor total del outfit de los javerianos.

Al ver esto, los usuarios de Twitter trinaron todo tipo de comentarios, burlas, apoyo y críticas a este comportamiento, como llaman ellos “elitista”, que se evidencia en el video de los estudiantes universitarios.

“Me visto mejor yo con 200lks (200 mil pesos) que esos de la Javeriana”, dijo una usuaria, haciendo referencia a que las prendas pueden ser costosas, pero que no tienen buen gusto a la hora de vestir.

Me visto mejor yo con 200lks que esos de la Javeriana — Lore♡ (@jelosanne) October 6, 2022

Referente al video tan superficial y banal de estos mansitos de la javeriana y sus “súper outfist”



Concluyó con que el estilo, la clase y el buen gusto no necesariamente se logra con ropa costosa. — Felipe J.🌙 (@toxicooo_o) October 6, 2022

Otros, por su parte, expresaron ser exalumnos o estudiantes activos de dicha institución universitaria y señalaron, por medio de memes, que se avergüenzan de este contenido publicado en las redes sociales.

Yo: me gradué de la Javeriana 💜

Persona X: la universidad que pregunta cuánto cuesta el outfit de los estudiantes?

Yo: no, de otra Javeriana 🫣 pic.twitter.com/YpdiN738lt — Pollito de colores (@Miss_K_Socks_B) October 7, 2022

Ahora sale en las noticias, nueva modalidad de robo dejan a los javerianos sin ropa en las calles por video de tiktok jajaja😂😂 — ¡ESTAMORENA! (@_estamorena) October 5, 2022

Soy de la Javeriana y también me dan una pena ajena la hp las muestras de elitismo y aires de superioridad de mis compas en redes sociales. No nos generalicen, porfa. — Val (@Valemancholaa) October 6, 2022

Sin embargo, los comentarios que deja el video no solo son críticas y burlas, hay quienes defienden a los estudiantes de la Universidad Javeriana afirmando que cada quien “gasta su plata en lo que le dé la gana”.

Asimismo, un usuario recalcó que los comentarios que critican a los estudiantes en el video es porque, al parecer, sienten envidia y “visten maluco”.

Opinión impopular: Si lo manes de la javeriana se quieren gastar esa plata en ropa, a quien mondá le importa eso? Cada quien gasta su plata en lo que le dé la gana, apuej. — J. Miranda (@Jesus_Miranda22) October 6, 2022

Con qué derecho estoy viendo comentarios peyorativos hacia los gomelos de la javeriana provenientes de alternos que se visten maluco? — Sofía la arpía (@Sofiaariza01) October 7, 2022

No obstante, al mirar el contenido de la cuenta de TikTok donde se publicó el video, según parece, el usuario se burla en sus publicaciones de los gomelos y los rolos, tanto por su hablado, como por sus diferentes reacciones ante varias situaciones cotidianas. Por esto se podría pensar que este video de los outfits no es más que una parodia.

El llanto de una tiktoker que pide que la mantengan

Las redes sociales se han vuelto el lugar en donde las personas canalizan sus sentimientos e incluso revelan sus más profundos deseos. Un video compartido por la tiktoker argentina Nahir Lorenzetti se ha hecho rápidamente viral, luego de que la joven le hiciera una curiosa petición a sus seguidores.

Entre lágrimas, la joven se grabó pidiendo que alguien la mantenga, ya que a ella no le gusta trabajar. La joven, de 33 años de edad, mencionó que ella nació para otra cosa y que no pediría este tipo de cosas si no se tratase de un asunto de vida o muerte.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, afirmó.

El video llamó la atención de los usuarios; es por esto que en pocas horas se viralizó, superando los ocho millones de visualizaciones y, cómo era de esperarse, las personas reaccionaron de mil maneras. Algunos optaron por brindarle su apoyo a la joven, mientras que otros se le burlaron y hasta la llamaron fantasiosa; incluso algunos se atrevieron a preguntarle si hablaba en serio o si se traba de una broma.