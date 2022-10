Esto es lo que gana La Liendra con su trabajo como influencer

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, es uno de los creadores de contenido con más seguidores y reconocimiento en Colombia.

Con su material lleno de humor logró posicionarse como uno de los más seguidos, cuyo sueño empezó en 2015 cuando tomó la decisión de subir su primer video.

Hoy día son muchas las personas que saben que un influencer en el país puede llegar a ganar mucho más que un profesional y este joven es una muestra de ello.

Gómez es consciente de que le va mejor que a muchos colombianos, y el año pasado generó toda una polémica después de afirmar que estudiar no servía para nada y que él sin ningún tipo de estudio se podía ganar más que cualquier profesional del país.

Es importante mencionar que en ningún momento ha sugerido a alguno de sus seguidores que no estudie, pero sí se ha mantenido en esta posición.

Hace poco, el quindiano volvió a dar de qué hablar después de hacer una actividad en su cuenta de Instagram en la que sus fanáticos podían preguntarle lo que quisieran y uno de los internautas no dudó en preguntarle por qué había dicho que la educación no servía.

El joven de 22 años no dudó en responder de una forma bastante explícita para evitar que hubiese malinterpretaciones: “Yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. Usted puede estudiar, estudie, aprenda, edúquese. Es lo más valioso que usted pueda hacerse a sí mismo. Pero entienda algo, no todas las personas pueden decir “El estudio es mi única obligación””.

“Entonces no crean que las personas que no tienen educación no salen adelante porque, por ejemplo, mi hermana me levantó a mí a punta de prostitución, y hoy en día no sabe leer. Yo cómo le digo a mi hermana que es una bruta, si desde chiquita la pusieron a trabajar, pero, sin embargo, salió adelante y me sacó adelante a mí”, sentenció el YouTuber.

¿Cuánto gana La Liendra por su trabajo como influencer?

Mauricio Gómez es uno de los influenciadores mejor pagados de Colombia, en gran parte por lo que cobra por hacer publicidad. El joven ofrece 6 paquetes diferentes en las dos cuentas de Instagram que tiene. La cuenta principal que es @la_liendraa ofrece tres paquetes desde los 12 millones hasta los 20 millones.

En la cuenta secundaria o personal del influenciador se ofrecen planes desde los 3,5 millones hasta los 8 millones de pesos.

Cabe mencionar que hace poco, durante una entrevista con el streamer de Twitch, Westcol, reveló que la mayor cantidad de dinero que ha facturado en su vida es de 8.000 millones de pesos con mucho esfuerzo y trabajo duro.

Además dio a conocer que él tiene su empresa y por tanto no le entra todo el dinero que gana, ya que tiene un sueldo mensual.

La millonada que pagó La Liendra por su apartamento y ahora tiene goteras

El influencer dijo que la administración del edificio donde vive en El Poblado de Medellín no quiso atender su solicitud y por tanto le tocó recurrir a sus abogados. Aunque al compartir su situación muchos seguidores le dijeron que intentara hacer los acuerdos de la mejor manera para no entrar en conflictos.

La Liendra dijo que no le quedaba otro camino que tomarse las cosas con la mejor actitud para no desgastarse con líos que lo que hacen es restarle energía y que buscaría la manera para poder arreglar la gotera que está afectado su lujoso apartamento.