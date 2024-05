Colombiana reveló la insólita razón por la que se habrían negado a venderle un café en Barcelona

Es normal que las personas al visitar o migrar a otro país enfrenten un desafío con el idioma, pues en la mayoría de las ocasiones, casi siempre se hace a una nación en la que no se maneja la lengua natal, por lo que se tiene que acudir a aprender una nueva lengua, o también, a usar el traductor.

Lo que es normal, es que las personas enfrenten un problema de este tipo cuando escuchan un idioma totalmente diferente, pero a veces, en algunos países no se habla una sola lengua, como en España, dónde existen varios idiomas oficiales, como el catalán y el euskera, entre otros.

Colombiana enfrentó lío en Cataluña por el idioma y se hizo viral

Tal fue el caso de una mujer colombiana llamada Alejandra Ruiz, que es creadora de contenido digital y estudiante de medicina, quien decidió compartir su experiencia más compleja en su visita a España, más específicamente a Cataluña, la cual hizo a finales de abril del presente año.

Alejandra Ruiz se vuelve viral por lío en España por no hablar catalán | Foto: Getty Images

Si bien en dicho país se habla español, el mismo idioma que en Colombia, Alejandra pasó una experiencia incómoda al tratar de comprar un café en Cataluña, incluso aseguró que la situación le “hace hervir la sangre”.

La mujer aseguró que “estaba en un café, tratando de pedir y la cajera, que parecía haber nacido allí, me empezó a hablar en catalán”.

Y añadió: “En donde estoy se habla catalán… es perfecto, me vine al único lugar de toda España en dónde no hablan español. Pero todo bien, sin regionalismos”.

Pese a que Alejandra Ruiz trató de tomarse la infortunada situación con gracia mientras encontraba la forma de explicarle a la cajera que no hablaba el idioma, la mujer que atendía en el lugar tomó una actitud obstinada y decidió irse en contra de la colombiana.

Colombiana tuvo lío en España por el idioma catalán | Foto: Pexels

“Esta mujer me empieza a repetir y a repetir y a repetir en catalán. Y yo lo único que hice fue decirle que solo quería un café y que iba a pagar con él, pero necesitaba que me ayudara a tomar la orden. Entonces ella empezó a gritar, pero que gritara no hacía que le entendiera”, aseguró.

En el momento de llegar a Cataluña, el idioma no fue un problema para Alejandra Ruiz, pero de acuerdo con la plataforma per la Llengua, se afirmaba que el 95% de los ciudadanos dicen hablar bien español. Sin embargo, a la colombiana le tocó una persona que no lo hacía, por lo que pasó un rato desagradable.

Mujer enfrentó problema de idioma en Cataluña por un café | Foto: Getty Images

Ruiz reiteró “la cajera no me dejaba de gritar, entonces me retiré. Salí de ahí humillada y sin café. Fue un maravilloso primer día”, dijo con ironía para luego asegurar que ahora uno de sus propósitos es aprender el idioma para que esto no le vuelva a pasar.