Video | Abuela ofrece millonaria recompensa para encontrar osito de peluche; Tatán Mejía y Maleja Restrepo la apoyarán

“Mija, se me perdió mi osito, lo estoy buscando . Mire, usted que tiene tanta gente conocida, mi amor reparta la información a todos ellos”, dijo.

Al hablar con gran emotividad sobre lo ocurrido, la mujer afirmó que para las personas puede no ser mucho lo que da de recompensa, pero para ella sí lo es y lo vale , pues quiere recuperar su oso de peluche a como de lugar.

“El que me traiga información de mi osito, tengo dos millones de pesos, que es mi ahorro que tengo de toda la vida. De pronto para ustedes no es nada, pero para mí es muy importante que me hagan llegar mi osito, porque mi osito es parte de mi vida. Háganmelo llegar, por favor”, afirmó.