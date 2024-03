Carolina Cruz destapó aterrador episodio de acoso que sufrió: “Me llamaba como si fuera su esposa”

Carolina Cruz se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios nacionales. La ex reina se robó las miradas con su belleza, profesionalismo y actitud, llegando a distintos formatos de entretenimiento como Día a día y Muy buenos días.

Sin embargo, lejos de lo que se vio en televisión, otros fanáticos quisieron saber más de su carrera y su trayectoria, la cual se vio rodeada de proyectos y producciones que la catapultaron a la fama internacional. La vallecaucana brilló con su estilo y terminó recopilando experiencias que la marcaron de una u otra forma.

De hecho, recientemente, Carolina Cruz utilizó sus redes sociales para hablar de una situación que la afectó en el pasado, precisamente cuando hacía parte de un canal distinto a Caracol. La colombiana fue clara en que este suceso le dejó un sinsabor, pues no sabía cómo manejarlo.

Carolina Cruz. | Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Según se pudo apreciar, la empresaria contó en un formato personal una anécdota que le quedó de su vida laboral, a raíz del impacto que le generó. Se trató de un caso de acoso, el cual se dio cuando trabajaba en el Canal RCN.

Carolina Cruz contó que sufrió un aterrador caso de acoso por un fanático que le comenzó a enviar cartas y mensajes en los que expresaba su amor. Allí se notaba que existía una obsesión por ella, que, poco a poco, se tornaba más compleja.

“Aunque no lo crean, también fui acosada en algún momento de mi vida. Eso fue exactamente cuando trabajaba en el Canal RCN. Yo salí de presentar Muy Buenos Días, y entré a ser parte de un programa muy bonito, un reality que se llamaba Bailando por un sueño, y después participé en un programa que se llamó Cambio Extremo, donde se veían cambios extremos en las personas, realizados por cirujanos más exitosos y reconocidos de nuestro país (...) una vez me llegaron muchas cartas al canal, cartas muy inspiradas de una persona muy enamorada que se hacía llamar Cristian (...) las empecé abrir, las empecé a leer y era una persona muy enamorada, muy obsesionada conmigo y me escribía cosas difíciles de entender. Esto se empezó a tornar un poco más complejo porque la persona ya se había involucrado en una relación como si entre esa persona y yo existiera una relación”, mencionó la presentadora en su pódcast.

Carolina Cruz destapó capítulo de su pasado. | Foto: Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

Al entrar en detalle, la colombiana aseguró que dicha persona era una mujer que se hacía pasar por un hombre, mencionando que tenían una familia y todo el vínculo que llevaban era real.

“Esto se empezó a tornar un poco más difícil porque la persona ya se había involucrado en una relación como si entre él y yo existiera una relación. Me llegaban cartas todas las semanas y después de un tiempo esa persona ya me llamaba como si fuera su esposa, me decía ‘esposa mía, te amo, vamos a tener una familia, vamos a ser felices’”, afirmó.

A pesar de que sentía temor, fue comprendiendo lo que sucedía y aclaró un poco este contexto pesado en el que terminó involucrada.

“Con el tiempo logramos entender que ‘Cristian’ se llamaba Ana Lucía y que era una mujer que quería convertirse en ‘Cristian’. Me decía ‘quiero cambiarme de sexo por ti, quiero ser un hombre, quiero que seamos una familia’, ahí me comencé a asustar un poco, no por la sexualidad de la persona, sino porque siento que el acoso en cualquier situación no debería existir”, aseguró, reviviendo esta etapa.