Carolina Cruz reveló cómo se siente al tener un novio menor que ella

Carolina Cruz, una de las figuras más destacadas en la farándula nacional, ha cautivado la atención del público no solo por su indiscutible talento como presentadora, sino también por los episodios controversiales que han marcado tanto su vida personal como su trayectoria profesional.

Carolina y el piloto Jamil Farah ya han confirmado oficialmente su relación, las señales no han pasado desapercibidas. Recientemente, la presentadora y empresaria ha compartido en sus redes sociales algunos momentos que sugieren una estrecha conexión con Farah. En una serie de escapadas románticas durante los puentes festivos, la pareja ha sido vista disfrutando de idílicos destinos que han despertado la curiosidad y el entusiasmo de sus seguidores.

Mientras que la privacidad ha sido una constante en la vida amorosa de Carolina Cruz, su relación con Jamil Farah parece estar floreciendo ante los ojos del público. La relación entre Carolina Cruz y Jamil Farah sigue siendo motivo de especulación y comentarios en las redes sociales, y aunque ambos han optado por no hablar mucho sobre su romance, el afecto y la conexión entre ellos son innegables.

Sin embargo, Carolina quien fue portada de la revista Aló , rompió silencio y contó detalles de su relación con Lincoln, la también exreina por su expareja y ella, más suelta que en otras entrevistas, reveló que no están juntos hace dos años. Así mismo, comentó cómo haberlo comenzado a ‘soltar’ le permitió a ella volver a florecer en otros ámbitos distintos al amoroso.

“Yo estoy separada de Lincoln hace más de dos años, entonces también me di tiempo para estar sola, para dedicarme a la recuperación de Salvador, la fundación, yo como mujer y en muchos aspectos de mi vida”, expuso.

Contó que fue luego de un largo proceso de perdón que el universo le trajo un nuevo hombre en su vida, que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula, Jamil Farah. Dijo además que tuvo que trabajar mucho en su interior para poder permitir que él entrara en su corazón.

“En mis relaciones, en perdonar, en perdonarme, y ese proceso fue tan bonito que cuando el universo se dio cuenta de que yo estaba preparada, me lo puso ahí” , agregó en conversación con Aló.

Cuando le preguntaron por la diferencia de edad no dudó en decir que es como un tabú que vende la sociedad, dijo que ella sanó muchas cosas para poder abrirse a una relación, además agregó que “... En ese momento llegó Jamil, cuando yo menos me lo esperaba, y los dos no estábamos buscando una relación y él tampoco había estado con una persona mayor, ya con una vida hecha, armada, con hijos”, puntualizó.