Carolina Cruz reveló el secreto de su novio que la mantiene enamorada

View this post on Instagram

“No tuve una tusa que me dejara o que me hiciera extrañar algo de lo que era la vida en pareja porque estuve muy enfocada en eso (sus hijos). Entonces si hoy me siento a pensar, digo que sí, deliciosos los viajes que hicimos juntos, deliciosas las oportunidades que tuvimos cuando estuvimos en pareja, pero en este momento como que estos dos años han sido de tanto enfoque en mi hijo, en sacarlo adelante y he tenido tanto trabajo, que no le he dado pie a extrañar absolutamente nada”.