“Amo ver lo que hemos logrado”: Carolina Cruz recordó los duros momentos que vivió con la salud de su hijo Salvador

Carolina Cruz es una de las presentadoras de la televisión colombiana con mayor trayectoria, en especial porque la caleña también se ha desempeñado como modelo y se dio a conocer en el país luego de su paso por el Reinado Nacional de la Belleza, al igual que muchas otras bellas mujeres de la industria del entretenimiento nacional.

Décadas después de su debut en los certámenes de belleza, Carolina sigue llamando la atención en las redes sociales. A veces por críticas que le hacen en el marco de su trabajo en Día a Día, del Canal Caracol, y en otras es por situaciones que ocurren en la vida privada de la presentadora.

Presentadores de 'Día a día' entraron en trance en pleno programa

Como sus supuestos romances tras la separación con Lincoln Palomeque o cómo vive la crianza de sus dos hijos, Salvador y Matías. El menor de ellos, Salvador, ha captado la atención incluso desde antes de nacer por su estado de salud.

El emotivo video de Carolina Cruz con su hijo Salvador tras cirugía del bebé cuando nació

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, Cruz suele interactuar con sus fanáticos y comparte diferentes vivencias que tiene al lado de sus amigos más cercanos, se su familia y en especial al lado de sus dos hijos.

La vida de Salvador ha sido el foco de atención pues desde que nació sus padres, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, han estado pendientes porque el pequeño tenía una macrocefalia.

Es por ello que a las pocas semanas de haber nacido al hijo menor de la presentadora ya le estaban practicando dos cirugías en su cabeza: “La primera fue el 29 de agosto, tenía seis meses, y la otra fue el 9 de noviembre. Todavía no había cumplido los nueve meses”, explicó en su momento la también empresaria.

La presentadora tuvo como invitado a su gran amigo, donde conversaron sobre distintos temas.

Ahora, casi dos años después de lo sucedido, Carolina destaca lo que ha superado su hijo pues los médicos no les daban mucha esperanza cuando nació: “Salvador es un milagrito de Dios”. Y en su cuenta oficial de Instagram Cruz publicó videos nunca antes vistos de cómo vivió los días de las riesgosas cirugías de Salvador.

“Fue muy loco porque me acuerdo que cuando yo veía en la calle a un niño con algún tema de salud, siempre decía: ‘Dios mío, que a mí nunca me vaya a tocar una cosa de estas’, porque creía que no sería capaz de salir adelante. Y cuando te pasa, uno no se alcanza a dar cuenta de lo fuerte y de lo capaz que es. Solo te das cuenta hasta que lo vives”, dijo en otra ocasión la presentadora sobre lo que ha tenido que pasar con su bebé.

Heydi Pedraza es la doctora encargada de las terapias del hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque y ha afirmado que Salvador ha recibido un tratamiento permanente que le ha ayudado a fortalecer su musculatura por medio de cintas que se colocan en sus pies y manos.

Además, Carolina había contado que el niño necesitó terapias de fonoaudiología y cuidados para mantener su lengua dentro de su boca. Y, aunque al comienzo había sido un proceso desgastante y preocupante, los resultados han sido muy alentadores para Salvador.

El pequeño seguirá siendo evaluado dos veces a la semana por fonoaudiología, ya que estas terapias y evaluaciones constantes han sido claves para que el estado salud de Salvador esté estable en este momento y mejorando cada día.

Carolina Cruz y Salvador - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz criticó al sistema de salud

Debido a la promoción de su libro ‘Los Superpoderes de Salvador’, la presentadora de Día a Día asistió a varias entrevistas en canales de televisión, donde habló de su obra y aprovechó para criticar el sistema de salud colombiano en una de las respuestas.

“No es posible que mi hijo sea mejor atendido, solo porque tiene propagada. La vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño [...] “Esto no es un tema de suerte (la salud), debería ser un derecho”, dijo Cruz referenciando que la salud en Colombia no es equitativa para los ciudadanos, sobre todo para los menores de edad.

Allí habló de la Fundación, de cómo inició este proyecto y cómo el rol de la mamá es fundamental para el acompañamiento de sus hijos que padecen alguna enfermedad.

“Yo empecé la Fundación hace seis meses, me comencé a comunicar con las mamás por mensajes directo de Instagram y una de las situaciones médicas de estos chiquitos, es que las mamás son las que llevan el peso absolutamente de todo. Entonces la gente le dice a uno que como está su hijo, pero nunca le preguntan a uno cómo estás tú, no se preocupan por la mamá, que es la que tiene que estar bien, para que estos chiquitos estén bien”, dijo la modelo colombiana.