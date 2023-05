Carolina Cruz se destapó sobre cómo es su relación actualmente con Lincoln Palomeque; reveló verdad tras su ruptura

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dieron por terminada su relación amorosa a inicios de 2022, luego de sostener un vínculo sentimental por más de diez años. La presentadora y el actor desataron una fuerte ola de rumores sobre su ruptura, exponiendo detalles de la distancia que fueron tomando con el paso del tiempo.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - Foto: Instagram @lincpal

Pese a que nunca hablaron como tal de lo que ocurrió en el centro de su unión, la vallecaucana sí compartió declaraciones alrededor de esto y mencionó que había pasado la página con respecto a su pareja. La exreina fue contundente con que ya no extrañaba en la actualidad nada del artista, pero sí tenía claro qué fue lo que le molestó e incomodó cuando estaban juntos.

En un diálogo con Eva Rey para el formato Desnúdate con Eva, Carolina Cruz hizo referencia a la ausencia de Lincoln Palomeque en el proceso que llevaban, aclarando que sabía que no era intención de él, sino temas laborales que lo llevaban a estar lejos. La modelo puntualizó que necesitaba tenerlo al lado, pero las circunstancias no ayudaban en lo absoluto.

Carolina Cruz dice estar feliz y tranquila en su nueva vida - Instagram @carolinacruzosorio - Foto: Instagram

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó inicialmente en la charla con la periodista española.

Luego, la vallecaucana añadió: “Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron su separación en redes sociales. - Foto: Instagram

Sin embargo, los meses pasaron tras la decisión que tomaron de separarse y emprender caminos distintos, centrándose únicamente en sus hijos y en sus proyectos personales. El actor y la presentadora superaron el fin de su vínculo y comenzaron de cero, conservando comunicación por sus pequeños, Matías y Salvador.

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas, Carolina Cruz le dio paso a sus seguidores para que dejaran las interrogantes que quisieran en la casilla de las historias de Instagram. La colombiana hizo uso de su cuenta oficial y despejó dudas relacionadas con su vida personal.

De acuerdo con lo que se observó, la integrante de Día a día respondió una inquietud que estaba dirigida a su relación actual con Lincoln Palomeque. La empresaria no tuvo problema con sincerarse y aclarar la verdad de cómo se lleva con el artista internacional.

El actor siempre ha estado presente en la crianza de sus hijos. - Foto: Instagram: @lincpal

“¿Cómo te llevas con el padre de tus hijos?”, preguntó un fanático en la actividad.

Carolina Cruz aseguró que, por sus hijos, se llevaban demasiado bien, retomando lo que mencionó en el pasado de la prioridad que le dan a los menores sobre las demás cosas. Esta respuesta volvió a plasmar que ambos famosos sostienen una comunicación cordial y agradable, enfatizando en el bienestar de sus pequeños.

“Por este par, demasiado bien”, dijo en un post, exponiendo esta verdad tras su ruptura amorosa.

La presentadora reveló cómo se lleva con Lincoln Palomeque. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron juntos en momento familiar

La modelo sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y mostró el emotivo momento familiar que vivió al lado de Palomeque. La empresaria no aguantó la emoción y compartió el primer día de jardín del pequeño Salvador.

“Primer día de jardín, y toda la familia completa va a llevarlo. Dios en su infinita misericordia, todo en su tiempo perfecto”, escribió inicialmente la exreina vallecaucana en las historias de Instagram.

La presentadora de Caracol Televisión puntualizó que venían preparando el comienzo de la vida escolar de Salvador desde hace días y aseguró que lo vivieron de una manera bastante especial con su hijo mayor, Matías, quien la acompañó hasta el centro educativo a dejar al menor.

La presentadora aseguró que toda la familia acompañó al menor - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Adicionalmente, explicó que el reconocido actor tampoco quería perderse este importante momento familiar y señaló que también estuvo con ellos en el jardín. Asimismo, afirmó que está muy orgullosa de sus dos niños.

“Sé que he estado un poco pérdida por acá. Tengo que aceptar que me he vuelto mala para interactuar en Instagram, pero hoy es un día muy especial porque llevamos varias semanas preparando a Salva para su primer día de jardín”, agregó.

Luego, Carolina Cruz manifestó: “En qué momento pasaron dos años tan rápido. Hoy fue su primer día y fue todo un acontecimiento familiar. Estuvimos todos acompañándolo, fue el papá, fue mi mamá y fue Mati, que desde hace días me dijo que quería ir. Sé que ustedes quieren mucho a mis gordos”.

La empresaria vallecaucana compartió finalmente con todos sus seguidores en las historias de Instagram que recogió al pequeño Salvador en el centro educativo después de su primer día.