“Cincuenta y fabulosa”: Martha Isabel Bolaños sorprendió al mostrar su figura en celebración de sus 50 años

Por esta razón, Martha Isabel Bolaños en su personaje de Jenny García recibió el apodo de la ‘quita maridos’ y, aunque no aparecerá en la secuela de la novela que prepara Amazon Prime Video para estrenar este 2024, la famosa sigue dando de qué hablar con su participación en otros proyectos como MasterChef Celebrity Colombia.

“Fue una aventura maravillosa porque interiormente suceden cosas que me llevan a tomar decisiones y cerrar ciclos. Es muy bello mi gente, porque es la oportunidad de que lleguen cosas nuevas y tomé muchas decisiones importantes, entonces se siente el movimiento energético”, dijo tras su salida del reality.

También confesó que su participación desató todo tipo de reacciones entre los amantes del concurso, pero a pesar de ello, solamente prefería dar las gracias. “No tengo nada más que decir por qué no me gusta quejarme, lo que se vivió, se vivió, y solo queda gratitud porque de todo se aprende. Gracias por los bellos mensajes”, agregó.