“Yo creo que en una semana, máximo dos, ese concierto está vendido”. Danny Marín habla sobre su presentación y su canción con Luisa Fernanda W

“Yo estaba buscando una pareja para mi canción, me habían dicho que buscara una de las merengueras importantes de Puerto Rico, de Dominicano, incluso de Venezuela, y yo lo que hice fue decir, no, yo quería hacerlo con una influencer, que cantara, porque me parecía muy interesante unir los dos mundos, el de la música tradicional y la forma como lo hacen ellos a través de toda esta parte digital, ella de una me dijo que sí, sin haber escuchado la canción, me dijo “listo, yo confío en ti, si tú me dices que quieres grabar una canción conmigo, no tengo ni que escucharla, cuando nos vemos en el estudio.”Llegamos al estudio y nos demoramos tal vez una hora, hora y media grabando la canción, fue muy rápido y todo se fue dando muy chévere”, añadió el artista.