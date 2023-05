“No pienso hacer música urbana solo porque está de moda”: Diego Torres cuenta en SEMANA los detalles de su próximo concierto en Colombia

“Siempre hay un lugar especial para Colombia. Me pone feliz, hay mucha ansiedad de volvernos a ver”, se le escucha decir a Diego Torres al otro lado de la línea y a pocos días de su reencuentro musical con el país.

Lo hará en Buena Vibra Tour, un concierto que reunirá a grandes exponentes del pop como Alejandro Lerner y Herencia de Timbiquí, la cuota colombiana de este show.

"La música siempre tiene géneros que van y que vienen y que aparecen y desaparecen. Y está bien que eso suceda, uno no lucha contra eso. Ni tampoco se trata de irse a un género determinado por tratar de verse actual, no creo en esa fórmula", dice Diego Torres. (Photo By Jose Oliva/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

En diálogo con SEMANA, el artista contó cómo se ha mantenido fiel a su estilo musical, el pop, pese a los embates de la industria con la música urbana; y sobre su especial ‘reencuentro’ con la actriz Angie Cepeda, quien fuera su pareja una década atrás, una colombiana que sigue ocupando un lugar especial en su corazón. “No hay cosa más linda que reencontrarse con quien compartiste la vida, a quien amaste profundamente”, dice el argentino.

SEMANA: En tiempos donde los sonidos urbanos mandan, los intérpretes del pop como usted parecen una suerte de nostálgicos de la música…

Diego Torres (D.T.): La música siempre tiene géneros que van y que vienen y que aparecen y desaparecen. Y está bien que eso suceda, uno no lucha contra eso. Ni tampoco se trata de irse a un género determinado por tratar de verse actual, no creo en esa fórmula. No pienso hacer música urbana solo porque está de moda. En mi caso, siempre dentro de la música pop he hecho mucha fusión y me he cruzado con diversos géneros y artistas. Siempre he tenido un mestizaje musical propio de la experiencia de ir viajando por muchos países, llevando mis canciones a otros lugares, conectando con otras culturas. Ese es mi camino y con eso tu horizonte se hace más amplio.

SEMANA: ¿Alguna vez ha sentido presión o lo han tentado para hacer música urbana?

(D.T.): No, las presiones se las pone uno mismo. Al menos en mi caso. No he tenido una presión de la compañía discográfica para tener que hacer cierta música. En mi caso, la presión pasa por hacer las cosas bien. Darlo todo. Trabajar intensamente cuando estoy haciendo una canción o un disco. La responsabilidad de que eso va a llegar a mucha gente que te va a escuchar. Creo que esa es la buena presión.

SEMANA: ¿Cuál es la apuesta de Diego Torres para este concierto de Buena Vibra Tour?

(D.T.): Es un viaje por un montón de canciones que la gente quiere escuchar y revivir en vivo. Y también voy metiendo canciones nuevas del último disco. Habrá momentos de la banda plena o momentos acústicos también. Eso es un poco lo que vamos a vivir y a compartir con la gente en Colombia.

Buena Vibra Tour es un concierto que reunirá a grandes exponentes del pop como Alejandro Lerner y Herencia de Timbiquí, la cuota colombiana de este show. - Foto: Movistar Arena

SEMANA: ¿Y cuáles son esas canciones que, a donde vaya, la gente siempre le reclama?

(D.T.): Más allá de los títulos, uno sabe qué canciones tiene que cantar para tener a gusto a la gente. No soy de los que digo: ‘No voy a cantar esta canción porque me cansé’. No, al contrario, soy agradecido de tener muchas canciones en el corazón de la gente en diferentes épocas y generaciones, porque la gente se renueva. Hace poco estuvimos en Lollapalooza, con un montón de gente joven cantando y coreando las canciones de principio a fin. Entonces, hay que darse cuenta de que las canciones atraviesan generaciones y acompañan la vida de mucha gente en momentos buenos y malos también. Es una parte muy linda de mi oficio que disfruto. Siempre lo comparo como cuando recibís a alguien en tu casa: le cocinás lo más rico para que pase un buen momento.

SEMANA: El año pasado usted tuvo oportunidad de reencontrarse con su otro oficio, la actuación. Y con una colombiana que fue muy cercana a su corazón: Angie Cepeda. ¿Cómo fue ese reencuentro?

(D.T.): Fue hermoso. Siempre saco espacio para mi oficio como actor. Siempre en el camino aparecen algunas propuestas interesantes y en esta ocasión voy a participar en una película en México y trabajar por primera vez con Angie, con quien compartí la vida tantos años, y con quien nos tenemos un amor muy especial. Un cariño enorme a su familia y mi familia por ella. Y siempre que nos hemos encontrado vivimos lindos momentos. Yo digo que no hay cosa más linda que reencontrarse con quien compartiste la vida, a quien amaste profundamente. Vivir la oportunidad de darte un abrazo con esa persona. Trabajar con ella fue divino, nos reímos y acompañamos, la pasamos bárbaro.

"Hay que darse cuenta de que las canciones atraviesan generaciones y acompañan la vida de mucha gente en momentos buenos y malos también. Es una parte muy linda de mi oficio que disfruto. Siempre lo comparo como cuando recibís a alguien en tu casa: le cocinás lo más rico para que pase un buen momento". Diego Torres. - Foto: Agencia Jaque

SEMANA: ¿Qué nos puede contar de ese personaje en la película Dime lo que quieras?

(D.T.): Es una película que habla del mundo swinger. Son dos parejas de diferentes estilos, donde una es más propensa a practicar la vida swinger. Y la otra pareja como que se lo está permitiendo, pero con reservas. Por ahí se desarrolla la historia. Y van como a una finca del rey del swinger, que es el personaje que hago yo. Y tiene su casa con gente revolcándose por un lado y por el otro. Así que es un personaje un poco extravagante.

SEMANA: ¿Y qué tanto tiene Diego Torres de este personaje?

(D.T.): Para nada, yo soy más romanticón, más tradicional.

SEMANA: ¿Y su pareja swinger es Angie Cepeda, también hubo ese ‘reencuentro’?

(D.T.): No, lástima. Angie es pareja de Tony Dalton en la película, que es un actor mexicano, y los dos son esa pareja que es un poco más convencional, pero que se está permitiendo probar; y yo los recibo en esta finca de la que hablaba ahora y es muy gracioso todo lo que pasa con los personajes.

Conozca todos los detalles del concierto.