Clara Chía no sabe comportarse en la mesa y Piqué está furioso, al punto de regañarla en público

“Toda escoba nueva siempre barre bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas”, dijo Shakira una vez y al parecer es una verdad absoluta que todos tienen que asumir y superar en algún momento de la vida, como le estaría sucediendo a Gerard Piqué, quien había mostrado que su idilio de amor con Clara Chía era un bálsamo para su juventud, pero ahora estaría siendo todo un martirio, pues le está tocando hacer las de amo de ceremonias y decano al mismo tiempo cuando de salir a comer públicamente con su novia se trata.

Y es que al principio de toda relación todo es lindo, hasta el que la otra persona haga un desastre comiendo pastas o alguna risa en un mal momento, pero cuando ya la relación lleva bastante tiempo y los asuntos pierden su encanto, los errores ya no se pasan y hay que corregirlos o eliminarlos, como le estaría tocando a Clara Chía, quien se ha tenido que enfrentar a un mundo de lujos, maneras y precedencias al que no estaba acostumbrada y le ha tocado aprender en caliente a comportarse, pues Piqué no aguanta que una persona sea descortés en ningún momento.

Medios internacionales como Miu Kitchen han revelado que ya han sido varias las ocasiones en las que Piqué ha tenido que hacer un alto en su cena e indicarle a Clara cuáles son los cubiertos que debe usar de acuerdo con el plato que se está comiendo. Adicionalmente, siempre le tiene que decir que cuide los codos y no los ponga sobre la mesa, acción que es vista como de mal gusto en ciertos eventos exclusivos.

En otras ocasiones los portales revelan que Clara es una mujer extrovertida y algunas de las acciones que hace a la hora de sentarse a comer sacan de quicio al catalán, quien viene de una familia muy adinerada y cuyas normas de comportamiento aprendió desde muy pequeño, por lo cual le generan tanto mal genio en este momento de su vida.

Dicen que una de las cosas que cautivaron a Piqué de la colombiana Shakira era precisamente esto, que ella sabía muy bien cómo comportarse según la ocasión, siendo la más elegante y recatada en los eventos que lo requerían, y la más extrovertida y relajada en al intimidad o en planes con amigos donde la etiqueta no tiene cabida, todo lo contrario a lo que estaría sucediendo con Chía.

Aun así, se ha sabido también que Pique ha sido muy flexible con Clara cuando ella lo ha requerido, como la ausencia que tuvo que hacer en su trabajo cuando su salud mental estuvo afectada por todo el boom mediático que le tocó afrontar con la separación entre el exfutbolista y la colombiana, pues ella quedó como la “villana” de este cuento y media prensa europea estaba encima de ella, siguiéndole cada paso que daba y revelando cada detalle de su vida privada, donde también cayeron los papás de la española, a quienes la prensa también abordó.

Además, Clara ha disfrutado de muchos lujos al lado de Gerard incluso cuando este aún estaba en una relación con la colombiana, tal como muestra el video que hace semanas se hizo viral, en el que Piqué estaba dando una entrevista virtual desde su domicilio con Shakira y se ve cuando él le indica a Chía que le ayudara con la recepción de un domicilio, lo que prendió las alarmas entre los seguidores de la colombiana, diciendo que esta era una prueba reina de la infidelidad del catalán, quien no esperó sino un mes después del anuncio de su separación para mostrarse en público con su nueva novia, en el matrimonio de uno de sus mejores amigos.