Con video ‘caliente’, Kanye West le sube la temperatura a reunión con ejecutivos de Adidas

En una extraña jugada de negocios, Kanye West reprodujo una película pornográfica con lo que dejó sorprendido a un grupo de ejecutivos de Adidas durante una reciente reunión.

La cita de trabajo en la que participan cinco hombres fue filmada e incluida en un video de YouTube de 30 minutos titulado Last Week, que fue subido el domingo 9 de octubre.

De acuerdo con las imágenes de la reunión, allí se muestra a West y a dos de sus representantes sentados con otros ejecutivos de Adidas, en taburetes negros, colocados en un semicírculo dentro de una sala vacía. Los rostros de todos estaban borrados, excepto el de West.

La reunión comenzó con el rapero convertido en diseñador, de 45 años, sosteniendo su teléfono en posición horizontal frente a los empresarios mientras se reproducía un video.

Tras varios segundos, uno de los hombres preguntó: “¿Es una película porno?”, a lo que West respondió: “Sí”. “Dios mío”, exclamó uno de ellos.

A pesar de su incomodidad, el fundador de Yeezy siguió acercando su teléfono a sus caras. “Vamos, hombre. Vamos”, dijo finalmente uno de los chicos mientras alejaba el brazo y el teléfono de West.

El objetivo aparente de la reproducción de la película de contenido explícito era el de establecer un paralelismo entre su argumento y los negocios de West con la empresa de ropa deportiva, que se encarga de la fabricación y distribución de su multimillonaria marca, Yeezy.

“Solo voy a trabajar con Adidas si él es el CEO”, dijo West, señalando a uno de los miembros de su equipo.

“Han hecho mal a la compañía, al negocio y a la asociación”, continuó West. “Todo el concepto de este video es que el tipo había engañado a su pareja, así que entonces la chica dijo: ‘Bueno, entonces voy a hacer lo que es tu peor pesadilla’”.

“Esta es su peor pesadilla”, dijo, mirando directamente a los ejecutivos. “Su peor pesadilla no es que no los golpee. Su peor pesadilla no soy yo reproduciendo un video porno. Su peor pesadilla no soy yo gritando. Hemos hecho todo a su pedido”, indicó.

Kanye, señalando al hombre que quiere como director general, les dijo: “Esa es su peor pesadilla”. Señalando al otro miembro de su equipo, añadió: “Y luego la peor pesadilla nº 2″.

“¿Es tu sueño o es una pesadilla? ¿Qué estamos haciendo?”, preguntó uno de los ejecutivos de Adidas.

Uno de los asesores de West respondió: “Lo que estás sintiendo ahora mismo es una incomodidad extrema, y esa es exactamente la cuestión, porque cuando alguien roba las ideas de este hombre, sus creaciones, es como si estuvieras robando un hijo. Todos estos son hijos de su mente, y los has secuestrado”.

“Hay prendas derivadas de la inspiración de Yeezy que están obteniendo importantes ingresos, porque la gente no puede notar la diferencia porque está muy inspirado. Está enfadado, y tiene razón”. West intervino para confirmar lo enfadado que está.

El mismo asesor continuó, trayendo a colación cómo West recientemente terminó su asociación con Gap sobre las alegaciones en que el gigante minorista no cumplió las promesas de lanzar ciertos estilos, de abrir tiendas Yeezy Gap dedicadas, tal como estaba previsto.

“Terminamos la relación con Gap y ellos sabían que lo hicieron mal (...) Saben que lo hicieron mal y su espíritu de decir ‘Podemos llegar a un acuerdo con su pedido’ es el punto de partida de la conversación”.

Con respecto a la elección de uno de los ejecutivos como director general, West agrego: “Quiero asegurarme de que hay una situación de ganar, ganar, ganar aquí, y comienza con alguien que se siente muy poco respetado. Y hay motivos para ello, en mi opinión”.

A continuación, West se levantó y divagó sobre ser “el rey de la cultura”, añadiendo: “Nuestro ejército está muy preparado. Este es un nivel diferente de actividad nuclear de la que nadie se recuperará”.

“Adidas tiene que despertar y ser como ‘Ye, ¿qué quieres?’ (...) No estoy hablando de ustedes o sobre ustedes. No estoy discutiendo sobre el dinero con gente más importante que yo. No discuto sobre ideas con gente con menos ideas que yo”.

A continuación, salió furioso de la reunión.