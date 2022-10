Shakira regresa a Barcelona tras sus nuevas y comentadas ‘indirectas’ a Gerard Piqué

Shakira lleva días publicando enigmáticos mensajes en sus redes sociales que han desatado la locura entre sus seguidores.

Han sido frases que ha ido compartiendo a cuentagotas sin dar ningún tipo de explicación y que muchos han interpretado como dardos directos a Gerard Piqué, con el que sigue sin llegar a un acuerdo de separación cinco meses después de su mediática ruptura: “No fue culpa tuya”, “Ni tampoco mía”, “Fue culpa de la monotonía”, “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

La sucesión de mensajes que han revolucionado Twitter no terminó allí, pues luego publicó un video en el que se ve un corazón pisoteado en el suelo por un hombre.

Es una estudiada campaña de marketing con la que Shakira ha anunciado el lanzamiento de su nueva canción, ‘Monotonía’, una colaboración con Ozuna que grabó en Barcelona hace varias semanas y que promete dar mucho de qué hablar.

Muchos ya vieron también en Te felicito un claro mensaje a Piqué. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, reza la canción. Monotonía podría ser otra confesión a corazón abierto de lo que sufrió tras su ruptura con el futbolista.

Mientras tanto, y a la espera del lanzamiento de su nuevo hit, que tendrá lugar el 19 de octubre, Shakira sigue volcada en sus hijos y este fin de semana se desplazó a Valencia para acompañar a Milan en su último campeonato de béisbol.

En ese mismo sentido, el deportista demostró que los pequeños también son lo más importante para él, pues también viajó hasta la capital del Turia, protagonizando un tenso encuentro con su ex, con la que no se dirigió la palabra en ningún momento.

A última hora de este domingo, la colombiana regresaba a Barcelona con sus hijos y con su hermano Tonino. Con look deportivo, pantalones cargo, camiseta con mensaje de Balenciaga, gorra y gafas de sol, Shakira lució la mejor de sus sonrisas, evitando pronunciarse sobre los enigmáticos mensajes que ha compartido en redes sociales.

Toda una madraza, la cantante se deshizo en gestos de cariño tanto con Milan como con Sasha, a quienes abrazó cariñosamente, muy pendiente de que la presencia de las cámaras en la estación del AVE no afectase a sus pequeños, abrumados por la expectación mediática que despierta su madre a cada paso.

Frase de Shakira en redes sería una nueva canción

La influencia de Shakira es inmensa, no solo con su música y su trabajo filantrópico, sino con simples frases que lanza al azar sin explicación, que dejan a todo el mundo con varias incógnitas: ¿será una nueva canción?, ¿le está hablando a Piqué?, ¿ahora qué está pasando?

Esto volvió a suceder en sus cuentas oficiales en redes sociales, en las que se puede ver un clip de cinco segundos con una oración que aparece letra por letra hasta completarse en su totalidad, con un sonido de teclas de máquina de escribir.

El texto en cuestión dice “No fue culpa tuya”, muy diciente en estos momentos, cuando la artista está próxima a lanzar una canción en colaboración, a un prometido álbum y cuando también está en pleno proceso de divorcio del futbolista español Gerard Piqué.

Es este contexto el que hace que sus fanáticos se vuelvan locos con cada cosa que ella publica en sus redes y más cuando hay un peso dramático, como el de esa oración, pues no se sabe para quién fue hecha. Y candidatos es lo que hay.

*Con información de Europa Press.