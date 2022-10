“Mándasela a tu papá”, le dicen a hijo de Shakira tras tomarle foto a la cantante con otro hombre

Shakira y Gerard Piqué volvieron a quedar en el centro de distintas publicaciones en redes sociales y medios internacionales, debido a la compleja situación que atraviesan con relación a la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Ambos fueron protagonistas de distintas noticias que se relacionaban directamente con la ruptura de su relación y la familia que construyeron por más de diez años.

En medio del auge que tomó la separación de la pareja de famosos, las miradas de miles de personas en las plataformas digitales se volcaron sobre las apariciones de los dos en público, las actividades que llevaron a cabo con los menores y los encuentros que tuvieron con sus abogados para llegar a un acuerdo sin necesidad de juicios.

Recientemente, la barranquillera captó la atención con una nueva serie de contenidos en los que se le pudo observar disfrutando de uno de los partidos de sus dos pequeños. La colombiana asistió para hacerles ‘barra’ y apoyarlos, mientras mostraban su talento deportivo.

Lo que causó revuelo entre los fans de la cantante fue un video que salió a la luz, el cual fue difundido a través de las redes sociales. En este clip se pudo observar a la artista organizándose para posar en una fotografía en compañía de un hombre que se encontraba en el mismo sitio que ella.

En las imágenes que se publicaron se apreció que uno de los hijos de la artista fue el encargado de capturar la instantánea, tomando espacio para que quedara bien la postal. Algunos de los presentes en el sitio público se quedaron mirando la escena, aprovechando para soltar palabras incómodas.

Según se pudo ver en el post, mientras la intérprete de Pies descalzos posaba para la foto, varias personas comenzaron a decirle al niño que le enviara la imagen a su padre, Gerard Piqué. Estas opiniones fueron lanzadas como pullas, por lo que la colombiana reaccionó y se retiró a gran velocidad del lugar. “Mándasela a tu papá”, se escuchó en el clip.

Shakira tomó de las manos a sus niños, dándoles la espalda a quienes la estaban grabando, y se dirigió fuera del espacio del parque en el que estaba anteriormente.

Shakira aún conserva las fotos junto a Gerard Piqué, ¿cuestión de amor o madurez?

Días atrás, algunas cuentas de chismes de Instagram centraron su atención en un detalle que se mantiene vigente entre los seguidores de la barranquillera, luego de la contundente entrevista que concedió. Muchos curiosos ubicaron su atención en que la artista pop no borró aún sus fotos con su expareja, por lo que surgieron especulaciones relacionadas sobre si aún lo ama o si se trata de un comportamiento maduro.

Este gesto fue comparado con las acciones y decisiones que tomaron otras famosas como Carmen Villalobos, Melissa Martínez o Stephanie Ruiz, exnovia de Mateo Carvajal, quienes ocultaron o eliminaron los contenidos de sus cuentas oficiales de Instagram.

Los debates entre los fans tomaron impulso, al punto que muchos señalaron que Shakira seguía enamorada de Piqué y le costaba soltar ese vínculo que crearon por más de diez años. Otros apuntaron a que la colombiana no le daba relevancia a este detalle, por lo que lo conservaba como una huella de su pasado sentimental.

Uno de los perfiles de Instagram realizó un video en que reflejó los contenidos, los mensajes que acompañan el ‘post’ y las palabras que expresaba la cantante cuando subió estas imágenes.

“Él la ha dejado por el suelo restregándole la Chía y ella por salud mental al menos que las borre... pienso yo”; “Y es que borrar las fotos del ex es sentido de inmadurez, pues desde mi punto de vista es hasta sano, quien no te valora que despegue la pista”; “Pero no entiendo por qué las tiene que borrar... Si las deja no significa que siga enamorada... Son recuerdos”; “Obviamente que sigue enamorada 9-10 años de relación donde dio todo por el todo el papá de sus hijos si está enamorada, pero eso poco a poco lo va superando, porque de amor no se muere nadie”, entre otros comentarios en el post.